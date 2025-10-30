ドジャースは２９日（日本時間３０日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦に１―６で敗北。本拠地で痛恨の連敗を喫したことで対戦成績は２勝３敗となり、いよいよ後がなくなった。

攻守で精彩を欠き、終わってみれば惨敗だった。先発したスネルは初回にＷＳ史上初となる先頭から２者連続アーチを被弾。７回はバッテリーミスが相次ぎ、こちらもＷＳ初となる１イニング３暴投の不名誉記録でまんまと２点を献上した。慢性的な課題となっている救援陣は２番手のエンリケスがスネルが残した走者を全員生還させ、３番手のバンダも８回にダメ押しの１点を失い、最終的には５点差での決着となった。

ただ、デーブ・ロバーツ監督（５３）も手をこまねいていたわけではない。打線はつながりを欠き、延長１８回まで戦った末に勝利した第３戦も８回から１７回まで１０イニング連続で無得点。前日の第４戦も６安打で２得点だった。そこでこの日はベッツの打順を２番から３番に変更。１番の大谷からスミス、ベッツ、フリーマンの上位打線を形成し「われわれの選手たちは今夜、すべてを出し切るだろう」と意気込んで大勝負を挑んだ。

ところが、相手先発の新人右腕・イエサベージの前に７回まで３安打で１２三振。反撃はキケ・ヘルナンデスによるソロ一発だけで一度も主導権を握れなかった。

思いとは裏腹の結果と試合内容に、米メディア「ＦＡＮＳＩＤＥＤ」は指揮官の決意を引き合いに「ロバーツの試合前のコメントは腐った牛乳のよう」と辛らつに伝えた。

試合についても「誰もがドジャースのブルペンがひどいことは知っていたが、攻撃もここまでひどくなるとは？」と救援陣と新打線をまとめてバッサリ。「ドジャースは２点差から逆転できる感触すらなく、５点差など絶対に不可能だった。そしてドジャースはわれわれの予想を裏切らなかった」と糾弾し続け、最後は最上級にキツい文言で締めくくった。

「『すべてを出し切る』？ 笑わせるな」

ドジャースはＷＳ連覇へ、もう１敗もできず連勝するしか道はなくなった。まずは敵地トロントで行われる第６戦（３１日＝同１１月１日）で、打線の奮起と先発・山本の好投で望みをつなぎたいところだ。