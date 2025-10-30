『星から来たあなた』チョン・ジヒョン、デビュー28年で初のユーチューブ出演！親友タレントのチャンネルに登場へ

俳優チョン・ジヒョンが、ユーチューブコンテンツに初出演する。

《写真》「Hは無音だよ」チョン・ジヒョン

10月30日、所属事務所PEACHYの関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「チョン・ジヒョンさんがタレントのホン・ジンギョンさんのYouTubeチャンネルに出演します。まだ撮影は行われていませんが、出演を決定し、現在スケジュールを調整中です」と公式コメントを発表した。

チョン・ジヒョンが正式にユーチューブコンテンツへ出演するのは、1997年のデビュー以来これが初めて。過去には先輩俳優イ・ミスクのYouTubeチャンネル『恥ずかしいミスクさん』に一瞬登場したこともあるが、これは2人が共演したDisney+オリジナルシリーズ『北極星』の制作発表会映像が使われたもので、正式な出演ではなかった。

（写真提供＝OSEN）チョン・ジヒョン

今回の出演は、宣伝活動の一環ではなく、ホン・ジンギョンとの親しい友情と義理によって実現したという。ホン・ジンギョンは個人YouTubeチャンネル『勉強王ジン天才』を通じて人気ユーチューバーとしても活躍しており、登録者数は約176万人を誇る大規模チャンネルのひとつだ。

特にホン・ジンギョンは、ドラマ『星から来たあなた』でチョン・ジヒョンと共演して以来、親交をたびたび明かしてきた。今回の『勉強王ジン天才』出演で、2人のツーショットが初めて公開される見通しであり、期待が高まっている。

なお、チョン・ジヒョンは最近、Disney+オリジナルシリーズ『北極星』で視聴者の前に姿を見せたばかり。また、映画『群体』（原題）への出演も決定しており、今後スクリーンでも観客と再会する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チョン・ジヒョン プロフィール

1981年10月30日生まれ。17歳の時にモデルの友人の撮影見学に行った際、関係者に声をかけられ、ファッション誌の表紙モデルを務め、芸能界デビューを果たす。1998年にドラマ『私の心を奪って』で女優デビュー。2001年に主演映画『猟奇的な彼女』が社会現象になるほどの大ヒット作となり、「国民の初恋」という愛称で爆発的な人気を集めた。また、2014年のドラマ『星から来たあなた』は、韓国のみならずアジア全域で大きな人気を得た。プライベートでは2012年4月に、ALPHA資産運用のチェ・ゴン会長の次男であるチェ・ジュンヒョク氏と結婚。2016年2月に長男、2018年1月に次男を出産した。