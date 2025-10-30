伊藤沙莉「19歳の時仕事がなくて、『芸能の世界は向いてないのかな』と思ってました」

9歳で俳優デビュー。『寝ても覚めても』『榎田貿易港』『ボクたちはみんな大人になれなかった』『ホテルローヤル』など多くの作品で賞を受賞し、2024年にはNHK朝の連続テレビ小説『虎に翼』のヒロインとして絶大なる支持を集める。2025年は主演映画『風のマジム』に続き、日本最大級のミステリーランキング2冠の小説『爆弾』にも出演。毎日CMでも見ない日はない――。

伊藤沙莉さんってどんなキャリアの方？ と聞かれたら、きっとすぐに上記のような言葉が出てくる。ではそんな伊藤さんはどのように俳優として前に進んできたのだろうか。

伊藤沙莉さん出演の映画『爆弾』（10月31日公開）は、取調室の中での駆け引きと心理戦、そして派手なアクションが繰り広げられる手に汗握る映画だ。同時に「善悪とはなにか」「人の価値とは何か」「家族の存在とは」についても深く考えさせられる作品だ。

伊藤さんにインタビューする前編では、『爆弾』の物語を通して、伊藤さんが多くの人から信頼される背景を聞いた。

後編では「俳優の伊藤さんと素の伊藤さん」の違いから、「家族の存在」について掘り下げていく。

「令和の北島マヤ」

「大先輩にこんなこと言うのもあれですけど、技術の面でもすごいなと間近で見ててかなり思いました」

伊藤さんは「『爆弾』で共演した相手で影響を受けた人は？」という質問に、上記のように答えて夏川結衣さんの名を挙げた。夏川さんのすごさも本当に素晴らしいが、伊藤さん自身が俳優の仲間からも「すごいな」と思われている。

たとえば、2024年9月放送の「あさイチ」プレミアムトークに伊藤沙莉さんが出演した際、『虎に翼』で共演した、仲野太賀さんはこのように語っていた。

「天才だなって思いますね。ユーモアだったりシリアスだったりあらゆる表現がすごく的確で、それをぜんぶひっくるめて愛おしさがお芝居のうまさの上に乗っかってくる感じ」

その言葉にうなずく人は多いだろう。

『爆弾』では沼袋警察署の巡査・倖田紗良を演じる。紗良は坂東龍汰さんが演じる先輩の巡査長・矢吹とコンビを組む。「伊藤沙莉さんだけれど倖田紗良として生きている」ような「なりきる」演技はどうして生まれるのだろう。

「もう私がなりきるというよりは、全部作ってもらっているんです。メイクをして、衣装着て、現場に立って、演出をつけてもらって、いろんなスタッフの方に支えられてやっと立っていられるので、私が家から持ってきたんじゃないんですよ。だから、私が『役になりきる作業』をたくさんやったかと言われると、難しいですね。

ただコンビ役が坂東くんだったこともあって、矢吹との会話のテンポ感とか、呼吸の合い方とか、空気の合い方とか、そういうところが紗良と矢吹につながれば、自然的に紗良の形を作っていけると思いました。だからどっちかというと関係性を大切にしましたね」

今回のインタビューの前、伊藤さんは坂東さんとの対談をしていた。仲良くジョークを飛ばし合い、信頼し合っていることが伝わってくる。「カラオケ行こうね！バイバイ！」と対談を終えた伊藤さんに「矢吹と倖田そのまんまな関係ですね」と伝えると、「それより子供っぽいですね、お互いだけど」と笑っていた。

そういえば伊藤さんのことを「令和の北島マヤ」と呼ぶコメントも見かける。『ガラスの仮面』のマヤは天才的な演技で、役に入り込んでしまうこともある。と思えばさっきまで色っぽかったのにケロッと朴訥な少女に戻ることもある。伊藤さんはどうなのだろう。

「カットが上がったら伊藤です（笑）。集中力がそんなに続かないんです。映画とか舞台とか見るときに2、3時間座ってるじゃないですか。あれがギリギリ。だから撮影が終わっても、ずっとその役でいるのは難しいですね」

「異常なぐらい私は家族が好き」

9歳から子役としてデビューし、「天才」とも言われる伊藤さんが多くの方に信頼され、愛されるその根底には、きっと絶大な信頼でつながっている家族の存在が大きいのだろう。「伊藤さんにとって家族とはどんな存在ですか？」と聞くと、次のように返ってきた。

「自分の原動力であり源、頑張る意味、生きる理由です。（私は）家族で成り立ってるし、家族がいることで立てているところがあるので、家族がいてこその私ですね。

ちょっと異常なぐらい家族が好きなので、どこに行っても、何をしてても、脳の中に『いない時』はない。だから、ちょっとでも遠出すれば何かしら絶対買って帰りますし」

しかしどうしたら伊藤さんのような人が育つのだろう。「それはそれで苦労すると思いますよ」と笑いながら、こう語ってくれた。

「母から『何かしなさい！』ということを押し付けられたことはないかもしれないですね。子どものころ『お泊まりに行くな』とかはありますけど、そういうことぐらいで『これをしなさい』『これはダメ』はないです。

注意でいえば、こちらはそんなつもりはなかったけど、子役時代、現場の話を母に家でした時、『絶対に大人を舐めるんじゃない』と言われました。舐めたつもりないけどなと思ってたけど、母は『口酸っぱく言うことが大事だから、分かってると分かって言ってる』とは言ってました。 対等に接してくれていたというのはありますね」

「向いてないのかな」と思った

9歳でデビューし、仕事もしながら、学校に通っていた伊藤さんは、仕事を辞めようと思ったことはあるのだろうか。

「ないです。『やめなきゃいけないのかな』とか、『向いてないのかな』とか思うことはありますけど。でも、『やめよう』『やめたい』はないです」

「向いてない」という言葉を、「天才」と言われる伊藤さんがどうして脳裏によぎるのだろう。

「例えば19歳の時、一気にパタッと仕事がなくなったりしたんです。そうすると、『オーディションにも受からないし、誰にも求められてない。誰にも認められてない。自分はそもそも芝居が向いてるのか』『なんか向いてないならやめた方がいいのかな』みたいに思ってしまって。自分の中では、家族に対する恩返しじゃないですけど、いつか家を建ててあげたいとか、そういう漠然とした夢があったんです。でもそれが叶わないんだったら、もうやめたほうがいいのかな、というような時期はありました」

失敗しても「そこで終了」ではない

それでもやり続けてきたから今がある。心を折れずにやり続けるには、それでも前に進むためにはどうしたらいいのだろう。

「小さい挫折とか、恥ずかしさ、失敗が、かすり傷や切り傷みたいに自分をすごく痛めつけてくることはあるかもしれないですね。でも『そこで終了』と思う必要はないと思います。

私は仕事を『やめてもいい』と家族に言われたから、逆にやめなかったんです。きっと『これしかない』と思いすぎると、それはきっと執着や依存ということだと思うんですけど、自ら窮屈にさせちゃう場合があるなと思うんです。『まあいいか、次、次！』ぐらいに思っていた方がいいかなと。そう思うのが難しいからみなさん悩んでるのだと思うので、あんまり無責任なことは言えないんですけど」

そう言いながらちょっと考えて、こう加えた。

「（ゲームの）マリオで穴に落ちて、1回落ちただけでそのゲームをやめる人はいないじゃないですか。ハートがなくなっても、何個かまだハートが残っているので、人生も1回失敗したくらいで死なないと思います」

「めちゃくちゃいいたとえですね」と言うと、「本当ですか！ マリオとドンキで悩んでたぐらいで、それぐらいしか思い浮かばなかった」と満面の笑みをみせた。

「すごく近くにニンジンぶら下げること」

受験に落ちたり、仕事で失敗したり。落ち込むけれど、でもそれで人生が終わるわけではない。確かにそうだが、「まあいいか、次！」と思いながらも「次にいくためのパワー」はどうやってつけるのか。

「大切にしているのは“ニンジンをぶら下げること”です。私は自分の機嫌を取るのはとても上手くて、とにかくご褒美をすごくすごく近くにぶら下げるんです。『今日1日頑張ったらはいビール』みたいに、近場に人参をぶら下げまくる。そうするとパン食い競争みたいにいけるんですね。知らない間にここまで走れてた！ 気づけば遠く行ってた！ という感じです。

友達と遊ぶのもそうだし、行ってみたかったご飯屋さんに行くとか、それこそ実家に帰るとか。自分にとってのニンジンはたくさんあります。今、犬も家に来たので、犬とずっと一緒にいられるとか、そういう別になんてことないことも全部“ニンジン”にする。なんならそっちかもしれないですね。日常の取りこぼしそうな幸せも全部ニンジンにすると、このニンジンを食べた時に『あ、ゲット！』となるけど、普通に過ごしていてもゲットできるようなものをニンジンにするだけで、なんかよくわからない多幸感に満ちる」

たしかにビールを飲むにしても「ご褒美としてビールを飲むぞ！」と楽しみに飲むのと、いつの間にか何も考えずに飲むのでは、その幸せは大きく変わるだろう。さらにつまみはあれにしよう、と考えるだけで人生は楽しく生きられる。

だから飽きないんだと思う

こうして話を聞いていても、伊藤さんはやっぱり演じることが大好きなんだな、大好きな中でそれを全力でやるために、たくさんの“ニンジン”を準備しているんだなと感じさせられる。

「作品を作っていく上でも毎日撮るシーンが違うから、同じことをやってる 感覚はほとんどないですね。だから飽きないんだと思う。『飽きない』ということは大事です。飽きっぽいので。

でも、たとえばその『飽きっぽい』は、好きなものに対してではないです。HANAちゃんとかちゃんみなさんとか、好きなものに対して飽きっぽいという感じは私にはなくて、好きになったら結構ずっと好きですけど。

たとえると、『じゃあこれから毎日毎食納豆を食べる生活をしよう』と言いながら1日で終わるみたいな、こんな飽き性な自分の行動のことです。納豆は実話ではないんですが、でも日記はだいたい続かないですね（笑）」

伊藤さんは自身のインスタグラムでもXでもマメに投稿をしている。その投稿は続いていると思うが……。

「でもそういう公のものしかやってないから、自分が本当の感情を書きとめるために日記がしたいんですよ。でもそれを忘れちゃうから、もう何も覚えてないんですよね」

伊藤沙莉（イトウ サイリ）

1994年5月4日生まれ、千葉県出身。A型。2003年、9歳のときドラマ『14ヶ月〜妻が子供に還っていく〜』に子役としてデビュー。2018年、『榎田貿易堂』『パンとバスの2度目のハツコイ』『寝ても覚めても』『blank13』などの演技で第10回TAMA映画賞最優秀新進女優賞を受賞。2019年、『寝ても覚めても』『榎田貿易堂』で第40回ヨコハマ映画祭助演女優賞を受賞。2021年、映画『劇場』『ホテルローヤル』『十二単衣を着た悪魔』の演技で第63回ブルーリボン賞助演女優賞を受賞。同年、第45回エランドール賞新人賞を受賞。2022年、『ボクたちはみんな大人になれなかった』『ちょっと思い出しただけ』などで第45回山路ふみ子映画賞の女優賞を受賞。2023年には、第31回橋田賞新人賞を受賞。さらに2024年前期の連続テレビ小説『虎に翼』で第51回放送文化基金賞演技賞を受賞（作品は最優秀賞を受賞）。

他の出演作にドラマ『トランジットガールズ』（2015）、ドラマ『その「おこだわり」、私にもくれよ!!』、映画『全員、片想い』（ともに2016）、映画『獣道』（2017）、映画『21世紀の女の子』（2019）、配信ドラマ『全裸監督』、ドラマ『これは経費で落ちません！』（ともに2019）、映画『タイトル、拒絶』（2020）、ドラマ『ミステリと言う勿れ』（2022）、ドラマ『シッコウ!!〜犬と私と執行官〜』、映画『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』（ともに2023年）、ドラマ『いいね！光源氏くん』シリーズなどがある。兄は吉本興業所属のお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介。

『爆弾』

「わたしの霊感じゃあ、これから3回、次は1時間後に爆発します」

傷害で逮捕された「スズキタゴサク」なる人物は、無一文で「記憶がない」という。しかし「霊感が働く」といい、秋葉原の爆発を「予言」した。そして、それから3回の爆発を「予言」したのだ。酔っ払いの傷害事件の取り調べだったはずの部屋は、重大な男との駆け引きの場になる。「このミステリーがすごい！2023年版」「ミステリが読みたい！2023年版」で2冠を達成した呉勝浩のベストセラー小説を見事に映画化。10月31日より全国公開。

