2児の母・細川直美、“野菜たっぷり”手作り豚汁を披露「おいしそう」「具だくさんの豚汁」「温まるし栄養たっぷりですよね」
俳優の細川直美（51）が28日、自身のブログを更新。「今日は」と題し、“野菜たっぷり”の手作り豚汁を披露した。
【写真】「具だくさんの豚汁」「おいしそう」細川直美が公開した“野菜たっぷり”手作り豚汁
細川は「涼しくなってから豚汁率、お鍋率が高い我が家です」と書き始め、「お野菜をたっぷり入れて沢山作って次の日の朝もいただいています」「さつまいもやカボチャを入れると甘みが加わり美味しいですよね〜」と、具だくさんな手作り豚汁の写真を紹介した。
コメント欄には「ご家族への愛情が詰まっていてとても素敵」「温まるし栄養たっぷりですよね」「具だくさんの豚汁」「おいしそう」など、さまざまな声が寄せられている。
細川は、1988年に『第2回全日本国民的美少女コンテスト』でグランプリを受賞し芸能界デビュー。93年にはNHK連続テレビ小説『かりん』でヒロインを務め、以降さまざまなドラマや映画で活躍。プライベートでは2002年に葛山と結婚し、03年に長女、06年に次女が誕生している。
