¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä2Áª¼ê¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï¡¢30Æü¤«¤é11·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡Ö¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¤Î¥Ï¥ó¡¦¥Æ¥ä¥óÆâÌî¼ê¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§ÆâÌî¼ê¤¬½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡ÊµÜºê¸© ÅÔ¾ë»Ô±ÄÌîµå¾ì¡Ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û»÷¤Æ¤ë¡©¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦¹õÌÚÃÎ¹¨¥³¡¼¥Á¤ÎÄ¹½÷¡¦²ê°Í
¡¡º£²ó¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×»²²Ã¤Ï¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤È¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¸òÎ®¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¥Ï¥ó¡¦¥Æ¥ä¥óÆâÌî¼ê
½êÂ°¥Á¡¼¥à¡§2022Ç¯¡Á2025Ç¯:¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§ÆâÌî¼ê¡Ê±¦Åê±¦ÂÇ¡Ë
ÇØÈÖ¹æ¡§6
À¸Ç¯·îÆü¡§2003¡¿9¡¿15
¿ÈÄ¹¡§181cm
ÂÎ½Å¡§76kg
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óÀ®ÀÓ¡§108»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.274¡Ê63°ÂÂÇ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¡Ë
¢£¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§ÆâÌî¼ê
½êÂ°¥Á¡¼¥à¡§2018Ç¯¡Á2024Ç¯¡¡ÅÍ»³¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ê2024Ç¯11·î¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¡Ë¡¢2025Ç¯¡§¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§ÆâÌî¼ê¡Ê±¦Åê±¦ÂÇ¡Ë
ÇØÈÖ¹æ¡§13
À¸Ç¯·îÆü¡§1999¡¿6¡¿30
¿ÈÄ¹¡§181cm
ÂÎ½Å¡§73kg
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óÀ®ÀÓ¡§101»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.287¡Ê95°ÂÂÇ¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢34ÂÇÅÀ¡Ë
