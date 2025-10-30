蛯原友里、子どもたちと過ごした“秋の思い出”を写真で公開「いい時間」「リップのライブも特等席！」 夫はRIP SLYME・ILMARI
モデルの蛯原友里（46）が30日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちと過ごした「秋の思い出」を披露した。
【写真】「リップのライブも特等席！」蛯原友里と子どもたちの“秋の思い出”を写し出す写真の数々
蛯原は、9枚の写真をアップ。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで楽しむ子どもたちとの写真や、大阪・関西万博でのミャクミャクとの2ショット、RIP SLYMEのライブステージと思われる場所での子どもの後ろ姿などを投稿し、“思い出”を写真でシェアした。
ファンからは「大阪を満喫されたんですね！」「いい時間ですね」「リップのライブも特等席！子供達に見せられてよかったですね！」「パパの似顔絵どこかそっくりな気がします」「子どもさんたち、めっちゃ可愛いんだろうなぁというのがオーラで伝わってきます」などのコメントが寄せられている。
蛯原とILMARIは、2009年に結婚。15年11月に第1子男児、21年11月に第2子女児の誕生をそれぞれ発表した。
