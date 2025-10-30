休場明け３０日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比６３．４５ポイント（０．２４％）安の２６２８２．６９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２８．９３ポイント（０．３１％）安の９３４６．８６ポイントと続落した。売買代金は３５３８億４４０万香港ドル（約６兆９９４７億円）に拡大している（２８日は２４２６億９９８０万香港ドル）。

米金融政策の不透明感が意識される流れ。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の会見で、次回会合（１２月）での利下げに慎重なスタンスを示したことがマイナス材料視されている。ＦＯＭＣでは予想通り２会合連続で利下げが決定された。金融政策で米国に追随する香港も政策金利を引き下げたが、香港金融管理局（ＨＫＭＡ）の余偉文総裁は３０日、今後の米利下げの規模やペースは依然として不透明などとコメントしている。

また、米中首脳会談を巡る好材料もいったん出尽くしたとの見方が広がった。トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席による６年ぶりの対面会談は、韓国の釜山で午前１１時過ぎ（日本時間と同じ）に始まり、約１時間半で終了。トランプ氏はその後、「素晴らしい会談を行った」と述べ、合成麻薬フェンタニルの米流入対策で中国に課していた２０％の追加関税を１０％に引き下げることなどを発表した。指数は高く推移していたが、後場に入りマイナスに転じた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、光学部品メーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）とビールメーカー大手の百威亜太ＨＤ（バドワイザーＡＰＡＣ：１８７６／ＨＫ）がそろって４．８％安、電動工具メーカー大手の創科実業（６６９／ＨＫ）が４．７％安と下げが目立った。

セクター別では、香港と本土の不動産が安い。九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が３．４％、恒隆地産（１０１／ＨＫ）と恒基兆業地産（１２／ＨＫ）がそろって２．６％、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が３．７％、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が３．３％、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が２．７％ずつ下落した。

医薬セクターもさえない。江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が４．０％安、上海復星医薬集団（２１９６／ＨＫ）が３．０％安、石薬集団（１０９３／ＨＫが２．９％安、中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が２．４％安で引けた。

そのほか、通信機器・設備メーカー大手の中興通訊（ＺＴＥ：７６３／ＨＫ）が１１．４％安と急落。１〜９月期決算の３３％減益が嫌気された。

半面、非鉄・産金セクターは高い。中国アルミ（２６００／ＨＫ）が１０．２％、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が８．２％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が５．１％、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が５．３％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．６％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．６％ずつ上昇した。江西銅業に関しては、１〜９月期の２１％増益も好感されている。

リチウム採掘や動力電池の銘柄も急伸。江西カン鋒リ業集団（ガンフェン・リチウム・グループ：１７７２／ＨＫ）が１４．９％高、中創新航科技（３９３１／ＨＫ）が１０．５％高、天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が９．１％高で取引を終えた。ガンフェンの１〜９月期決算が黒字に転換。リチウム各社に買いが波及した。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．７３％安の３９８６．９０ポイントで取引を終了した。医薬が安い。不動産ハイテク、消費関連、自動車、金融、インフラ関連なども売られた。半面、資源・素材は高い。運輸、公益も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）