東京メトロ有楽町線と副都心線で全線運転見合わせ（30日午後5時半時点）
2025年10月30日 17時42分
TBS NEWS DIG

東京メトロによりますと、きょう午後5時すぎ、和光市駅で信号確認を行った影響で、有楽町線と副都心線は全線で運転を見合わせています。いずれも、運転再開は午後6時半ごろを見込んでいるということです。