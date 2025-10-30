TBS NEWS DIG Powered by JNN

東京メトロによりますと、きょう午後5時すぎ、和光市駅で信号確認を行った影響で、有楽町線と副都心線は全線で運転を見合わせています。

いずれも、運転再開は午後6時半ごろを見込んでいるということです。