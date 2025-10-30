センチミリメンタルの新曲「星が降る」が、ラグーナイルミネーション『光と水のカーニバル』のCMソングに決定。また、同楽曲が11月9日に配信リリースされる。

ラグーナイルミネーションは、愛知県蒲郡市にある複合型リゾート ラグーナテンボスで開催されるもの。CMは本日10月30日より公開、11月1日より東海地方限定でオンエア開始される。なお、センチミリメンタルがCMソングを担当するのは自身初となる。

同楽曲は、ストリングスとピアノを中心とした壮大なサウンドに包まれ、かつて隣にいた人が今は遠くで笑っている姿を思い浮かべながら歌う1曲。劇的な音の重なりの中で未練と強がりが交差する、切なくも美しい冬のラブソングとなっている。

また、本日より音楽配信サービスのApple MusicとSpotifyにて、配信前の楽曲を事前にライブラリ予約できるPre-Add／Pre-Saveがスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）