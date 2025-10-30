¶áÆ£¿¿É§¡¢´ÔÎñ·Þ¤¨¤¿º£¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥ÈÈäÏª¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØRudo¡Ù¤ËÅÐ¾ì
¡¡¶áÆ£¿¿É§¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØRudo 2025AW¡Ù¡Ê´ë²è¡¦ÀëÅÁ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ë¤¬10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶áÆ£¿¿É§¤¬¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈäÏª
¡¡2010Ç¯ÁÏ´©¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÎÉÀ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØRudo¡Ê¥ëー¥É¡Ë¡Ù¡£¥í¥Ã¥¯·Ï¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー·Ï¡¢¥ïー¥¯·Ï¤Ê¤É¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¥¹¥Þ¥ÛÃæ¿´¤Î¥¦¥§¥Ö¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¼Ì¿¿¤È¥Æ¥¥¹¥È¤ÇÉ½¸½¡£30～40Âå¤ÎÃËÀ¤òÆÉ¼ÔÁØ¤È¤¹¤ë»¨»ï¤À¡£
¡¡º£¹æ¤Ë¤Ï¶áÆ£¿¿É§¤¬ÅÐ¾ì¡£1964Ç¯7·î19Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£1979Ç¯TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¡È¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡Ù¤ÇÂè23²óÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯12·î30Æü¤«¤é¿·Ç¯1·î4Æü¤Þ¤ÇÉñÂæ¡Ö¥®¥ó¥®¥é³Ø±àÊª¸ì ¿·½Õ¡ªºÆ¤Ó¥Þ¥Ã¥Á¤Çー¤¹¡ª¡×¤òÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç³«ºÅ¡£2·î7Æü¤«¤é¤ÏÌîÂ¼µÁÃË¤È¤È¤â¤Ë¡ÖMasahiko¤ÈYoshio Live Tour2026¡×¤òÅìµþ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ£´ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢ー¤â¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶áÆ£¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëº£¹æ¤Î´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¡ÖÅÔ²ñÀ¸³è¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ø¥ª¥ó¥Ü¥í·Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡×¡£¸ÅÃå¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¡£¥Ü¥í¤Ã¤È¤·¤¿¥À¥áー¥¸¤Î¤¢¤ëÉþ¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬È¯É½¤¹¤ë¿·ÉÊ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÅª¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¥ó¥Ü¥í·Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥ëー¥É·Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢åºÎï¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ËµÕ¤Ë±Ç¤¨¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«·Ý¿Í¡¦¤¯¤Ã¤ー¡ª¤¬¡¢ÃË¤Î¸Þ²Õ¾ò¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥åー¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë´ë²è¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
