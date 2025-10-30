『ズートピア2』×「CASETiFY」がコラボ！ ジュディ＆ニックの“チビキャラ”デザインも
グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」は、10月30日（木）から、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの最新映画『ズートピア2』とコラボレーションした新コレクションを、全国の店舗およびオンラインストアなどで発売する。
【写真】チビキャラになったジュディ＆ニックがかわいい〜！ コレクション詳細
■新たなアレンジを加えて登場
今回登場するのは、『ズートピア2』の主人公ジュディ・ホップスとニック・ワイルドをはじめとする『ズートピア』の仲間たちが、新たなアレンジを加えたデザインで展開されるコレクション。
スマホケースは、人気キャラクターたちの“チビキャラ”をあしらったタイプや、外出先でのメイク直しにも使えるミラー付きタイプなど多彩なラインナップそろい、いずれもキャラクターのシルエットや鮮やかなカラー、ステッカー風プリントなどが華やかに彩るようデザインされている。
また、ジュディとニックのチャームが揺れるマルチカラーのスマホストラップも用意。そのほか、ジュディが事件を追う姿を描いたデザインや、モノトーンデザインのキャラクターをあしらったアイテムなどが、さりげなく『ズートピア』らしさを演出してくれる。
さらに、カラフルなステッカー風のラップトップスリーブ、グリップスタンド、MagSafeウォレット、イヤホンポーチなど、日常使いにぴったりな商品が勢ぞろい。スタイルと保護性能、そしてキュートな魅力を兼ね備えたコレクションとなっている。
