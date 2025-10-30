ÀÐ³ÀÅç¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¤¬¸å²¡¤·¡¡¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ë¡¡1·î18Æü¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â
¡¡²Æì¸©ÀÐ³À»Ô¤ÇÍèÇ¯1·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè23²óÀÐ³ÀÅç¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë¡¢µÈËÜ¿·´î·à¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤Î´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¥è¥Ã¥È¤È¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÃÏµå°ì¼þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¥¢¡¼¥¹¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ä¡¢¼«¤é¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÍäÀî´²Ê¿¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Á´¹ñ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëà¥é¥ó¥Ê¡¼·Ý¿Íá¡£Âç²ñÅöÆü¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹æË¤¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Û¤«¡¢¥´¡¼¥ë¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÁ´ÎÏ¤Ç²¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ³ÀÅç¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê42.195¥¥í¡Ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê21.6¥¥í¡Ë¡¢10¥¥í¡¢¤½¤·¤Æ5¿Í1¥Á¡¼¥à¤ÇÁö¤ë10¥¥í¥ê¥ì¡¼¤Î4¼ïÌÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ì¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄê°÷¤ËÃ£¤·¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¡£¿½¹þ´ü´Ö¤Ï31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¡Êhttps://www.ishigakijima¡Ýmarathon.jp¡Ë