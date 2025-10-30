傘を忘れずに！31日は早いところでは夕方から雨となりそう【これからの天気(30日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
31日(金)は、帰りの時間帯は傘が必要になりそうです。
◆警報・注意報
現在、下越と佐渡に乾燥注意報が発表されています。
◆10月31日(金)の天気
・上越地方
早いところでは夕方から雨が降り出し、夜は本降りの雨となるでしょう。
最高気温は、今日と大体同じくらいになりそうです。
・中越地方
午前中は日差しの届くところがあるでしょう。
ただ、夕方以降は次第に雨の範囲が広がり、遅い時間になるほど降り方が強まりそうです。
・長岡市と三条市周辺
午後は厚い雲に覆われて、夕方からにわか雨のところがあるでしょう。
夜には各地に雨雲がかかり、次第に雨脚が強まりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
昼ごろまでは雲の間から日の差すところがあるでしょう。
ただ、夜には各地で天気がくずれ、夜遅くは土砂降りのところがありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は広く晴れるでしょう。
一方、午後は雲が厚くなり、夜はまとまった雨が降りそうです。
◆風と波
沿岸部では、午後に北風が強まるところがあるでしょう。
波は最大0.5mの予想です。
◆週間予報
11月1日(土)は所々で雨の降り方が強まり、警報級の大雨となることもあるでしょう。また、全県的に風が強まりそうです。
11月2日(日)も雨脚の強まるところがあるでしょう。
11月3日(月)は冷たい雨が降り、昼間でも厚手の上着が必要な寒さになりそうです。
31日(金)は、早いところでは夕方から雨となりそうです。お出かけの際は忘れずに傘をお持ちください。
