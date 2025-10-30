これからの気象情報です。

31日(金)は、帰りの時間帯は傘が必要になりそうです。



◆警報・注意報

現在、下越と佐渡に乾燥注意報が発表されています。



◆10月31日(金)の天気

・上越地方

早いところでは夕方から雨が降り出し、夜は本降りの雨となるでしょう。

最高気温は、今日と大体同じくらいになりそうです。



・中越地方

午前中は日差しの届くところがあるでしょう。

ただ、夕方以降は次第に雨の範囲が広がり、遅い時間になるほど降り方が強まりそうです。



・長岡市と三条市周辺

午後は厚い雲に覆われて、夕方からにわか雨のところがあるでしょう。

夜には各地に雨雲がかかり、次第に雨脚が強まりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

昼ごろまでは雲の間から日の差すところがあるでしょう。

ただ、夜には各地で天気がくずれ、夜遅くは土砂降りのところがありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は広く晴れるでしょう。

一方、午後は雲が厚くなり、夜はまとまった雨が降りそうです。



◆風と波

沿岸部では、午後に北風が強まるところがあるでしょう。

波は最大0.5mの予想です。



◆週間予報

11月1日(土)は所々で雨の降り方が強まり、警報級の大雨となることもあるでしょう。また、全県的に風が強まりそうです。

11月2日(日)も雨脚の強まるところがあるでしょう。

11月3日(月)は冷たい雨が降り、昼間でも厚手の上着が必要な寒さになりそうです。



31日(金)は、早いところでは夕方から雨となりそうです。お出かけの際は忘れずに傘をお持ちください。