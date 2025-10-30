30日朝、五泉市の小学校の敷地内でクマが目撃されました。ケガ人はいませんでしたが、小学校は臨時休校となりました。



クマが目撃されたのは、五泉東小学校の敷地内です。



■庭山陽平記者

「クマは道路にいた住民めがけて突進してきましたが、こちらのフェンスにぶつかり引き返して逃げていったということです。」



学校関係者などによりますと、午前7時前、散歩をしていた住民が小学校の敷地内にクマがいるのを目撃しました。クマは住民の方に突進してきましたが、フェンスにぶつかり逃げたということです。



■五泉東小学校 小澤邦夫教頭

「これがクマが通ったとみられる跡ですね。あちこちに点在している。」



ケガ人はいませんでしたが、安全確保のため小学校は臨時休校に。

31日は保護者に送迎をお願いし、学校を再開するということです。



■五泉東小学校 小澤邦夫教頭

「気をつけてはいたが、実際にここにクマが来たので子どもたちにもう一度、対処法や地域での過ごし方について指導しようと思う。」



クマは近くの早出川の方に逃げたとみられていて、警察などが警戒を続けています。