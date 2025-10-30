BABYMONSTERが日本の年末音楽特番に初出演 『ベストヒット歌謡祭2025』でのパフォーマンスに期待
年末音楽特番の先陣を切る『ベストヒット歌謡祭2025』（11月13日放送）に、7人組ガールズグループ・BABYMONSTERが初出演することが発表された。
【動画】BABYMONSTERが日本の年末音楽特番に初出演 『ベストヒット歌謡祭2025』でのパフォーマンスに期待
BABYMONSTERは、BLACKPINK以来約7年ぶりに韓国のYG ENTERTAINMENTから誕生したガールズグループとして、昨年4月にデビュー。以降、グループ名にふさわしく“モンスター級”の記録を次々と打ち立て、同年11月にリリースされた1stフルアルバム『DRIP』では、自身初のミリオンセールスを達成。今年は初のワールドツアーも成功させるなど、デビュー2年目で飛躍的な成長を遂げている。
今年10月には2ndミニアルバム『WE GO UP』をリリースし、タイトル曲「WE GO UP」のミュージックビデオは、公開からわずか13日で1億回再生を突破。これは、今年に発表されたK-POPアーティストのミュージックビデオの中で最速の記録となった。
さらに、オフィシャルYouTubeの登録者数はすでに1000万人を超え、1億回再生を超えるミュージックビデオ、パフォーマンス映像は13本にのぼるなど、“YouTubeクイーン”と呼べるほどの活躍を見せている。
11月からは、日本4都市で全8公演となるファンコンサート『BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" JAPAN FAN CONCERT 2025』を開催予定。国内でも精力的な活動を展開しており、『ベストヒット歌謡祭2025』でのパフォーマンスにも大きな期待が寄せられている。
【動画】BABYMONSTERが日本の年末音楽特番に初出演 『ベストヒット歌謡祭2025』でのパフォーマンスに期待
BABYMONSTERは、BLACKPINK以来約7年ぶりに韓国のYG ENTERTAINMENTから誕生したガールズグループとして、昨年4月にデビュー。以降、グループ名にふさわしく“モンスター級”の記録を次々と打ち立て、同年11月にリリースされた1stフルアルバム『DRIP』では、自身初のミリオンセールスを達成。今年は初のワールドツアーも成功させるなど、デビュー2年目で飛躍的な成長を遂げている。
さらに、オフィシャルYouTubeの登録者数はすでに1000万人を超え、1億回再生を超えるミュージックビデオ、パフォーマンス映像は13本にのぼるなど、“YouTubeクイーン”と呼べるほどの活躍を見せている。
11月からは、日本4都市で全8公演となるファンコンサート『BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" JAPAN FAN CONCERT 2025』を開催予定。国内でも精力的な活動を展開しており、『ベストヒット歌謡祭2025』でのパフォーマンスにも大きな期待が寄せられている。