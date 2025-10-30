◇MLBワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ 6-1 ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはワールドシリーズ第5戦に敗れ、ブルージェイズに世界一の座へ王手をかけられました。

試合後、ロバーツ監督は「今夜はブレーク(先発したブレーク・スネル投手)が素晴らしい投球を見せてくれたと思う。ブレークは全力を尽くした。ブレークには今季を通じて最大限の負担をかけてきた」とねぎらいます。スネル投手は先頭からの2者連続弾を浴びるも、以降は粘投。しかしドジャース打線は相手先発を攻略できず、援護点は1点のみとなっていました。その後のスネル投手は犠牲フライで失点すると、2アウト1、3塁のピンチを招き降板。2番手のエドガルド・エンリケス投手がこのランナーを返したことで、116球の力投も7回途中5失点となっていました。

直近2試合では2得点以下と、打線も奮起ならず敗戦が続いているドジャース。ロバーツ監督は、調整は必要としながらも打撃面には打ち勝つだけの能力があると語ります。さらに次戦の相手先発であるケビン・ガウスマン投手とも対戦経験があることに触れながら「我々は新鮮な気持ちで臨む必要がある。このチームの核となる選手たちは、これまで何度も敗退をかけた試合を経験してきた。試合に勝つ方法を見つけ出すだけだ。それだけだ」と強調しました。

続けて「山本(由伸)投手が好投することは予想している。同時にいい打席をつくり、守備でボールを確実に捕球してアウトを取る必要がある。クリーンな試合運びができれば、勝機は十分にあると確信している」と意気込みました。