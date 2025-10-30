３０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、学歴詐称疑惑の渦中にいる静岡県伊東市の田久保真紀市長の進退問題を受けて行われる見通しとなった市長選について報じた。

２９日には市の各会派代表者による会議が開かれ、３１日開催の臨時会で田久保氏に対する不信任決議案を提出する方針を確認。市議２０人のうち１９人が賛成する意向を示していることから田久保氏は失職する公算が大だ。

失職した場合には５０日以内に市長選が行われるという今回の流れについて、コメンテーターで出演の元テレビ朝日アナウンサー、局法務部長で弁護士の西脇亨輔氏は田久保氏が再出馬する可能性を聞かれ、「まだ分かりませんけど、その構図になる可能性は高い」とまず発言。

その上で「すごく怖いと思っていることがあって。また、この伊東市の中で、この選挙の中で真偽不明な情報が飛び交うＳＮＳ選挙にならないかどうかというのがすごく怖いんですが」と続けた。

今月２６日に投開票された宮城県知事選で６選を果たした村井嘉浩知事に対する真偽不明の情報がＳＮＳで拡散し、選挙戦が混乱したことを受け、西脇氏は「現職の村井知事に対して外国人のために土葬の墓地を作るんじゃないかとか、本人が否定している情報が流されたりして、その結果で選挙結果が非常に均衡したということがあったり。そういう真偽不明の情報がＳＮＳで飛び交って、短い選挙期間中なので、それを打ち消すだけで選挙戦が終わって、よく分からない結果が出るということが、このところ相次いでいる」と私見を述べた。

さらに「もう一個、気になるのが伊東市の市議の方の自宅の方に市議の方の命を奪うという趣旨の手紙が届いているという報道も一部でなされていて、宮城県知事選の時も県議のところに、そういった脅しのようなものがあって、両方とも警察に相談しているという…。そういった荒れた選挙とか真偽不明のものが飛び交う選挙にだけはなって欲しくない。そういった形で民主主義を試さないで欲しい」と熱く訴えていた。