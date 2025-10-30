甘く癒やすミルクセーキと爽やかなホーセズネックで贅沢なひととき【THE カクテルバイブル500】

ノンアルコールドリンク【ホーセズネックウィズアウトアキック（Hoese’s Neck Without A Kick）】

ブランデー抜きのホーセズネック

螺旋状にむいたレモンの皮が象徴的なカクテル、ホーセズネックのプランデーを抜いてつくる一杯。相性抜群のジンジャーエールとレモンの組み合わせを、爽快なのどごしとともに楽しみたい。

レシピ

ジンジャーエール：適量

螺旋むきのレモンの皮：1個分

螺旋むきのレモンの皮をグラスにセットし、氷を入れる。冷やしたジンジャーエールで満たし完成。アルコールが入っていない印として、チェリーを添えるとわかりやすい。

ひとことメモ

「ホーセズネック」はこのノンアルコール版が最初にできたという珍しいカクテル。1870年代頃からお酒を加えるようになったという。

ノンアルコールドリンク【ミルクセーキ（Milk Shake）】

懐かしい味わいの栄養満点ドリンク

子どもの頃に親しんだような、どこか懐かしい味わいの一杯。たっぷりの牛乳にシュガーシロップと卵黄を加えることで、よりいっそう甘くまろやかな口当たりに仕上がっている。栄養価も高く、疲れたときなどにもおすすめ。

レシピ

牛乳：120ml

シュガーシロップ：2-3tsp.

卵黄：1個分

バニラエッセンス：1dash

すべての材料と水をシェーカーに入れ、シェーク。氷を入れたグラスに注いで完成。

ひとことメモ

ミルクセーキは英語で「Milk Shake」。牛乳などをシェークしていたことからつけられた名前といわれている。

ノンアルコールドリンク（Non-alcoholic drinks）

お酒が飲めない人にも同じようにカクテルを楽しんでもらえるようにつくられたノンアルコールカクテル。爽快なものから甘くまろやかな味わいのものまで、レシピも幅広い。フルーツジュースや牛乳、風味豊かなシロップなどを使い、鮮やかで魅力的な一杯をつくることができる。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡