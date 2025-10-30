通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．７５％に低下、植田総裁会見終了で
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.75 5.55 6.84 6.95
1MO 8.26 5.36 6.79 7.10
3MO 8.89 5.99 7.43 7.11
6MO 9.15 6.29 7.98 7.35
9MO 9.26 6.57 8.30 7.55
1YR 9.33 6.74 8.52 7.70
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.37 8.42 6.18
1MO 8.21 7.84 6.22
3MO 8.51 8.44 6.81
6MO 8.90 8.87 7.15
9MO 9.16 9.16 7.41
1YR 9.36 9.35 7.57
東京時間16:40現在 参考値
ドル円１週間ボラティリティーは、東京午前の９．８５％から足元では８．７５％へと１％超の低下となっている。日銀決定会合結果と展望レポートの発表、植田日銀総裁会見を終了したことで、日銀関連のイベントリスクが剥落している。
