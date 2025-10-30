ドル円一時１５３．７６レベル、ロンドン勢も円売りで入る＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円が一段と上昇している。足元では高値を153.76レベルに更新。日銀決定会合で政策金利が予想通り据え置かれた。票割れは前回と同様に７対２にとどまり、利上げ派は増えず。消費者物価指数は26年度上半期にかけて2％下回るペースで減速の見込み、などとしたことも円売りを誘った。植田日銀総裁会見では、早期利上げ示唆までは言及されず、春闘初動のモメンタムがどうかという情報を集めたいと述べるにとどまった。市場では、年内の利上げは見送られ、来年１月の利上げ確度が高いとの見方が広がっているもよう。円売り圧力が再燃している。



円売りの動きにはクロス円にも広がっている。ユーロ円は178.52付近、ポンド円は202.86付近に本日の高値を更新している。



USD/JPY 153.73 EUR/JPY 178.51 GBP/JPY 202.85

