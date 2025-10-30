矢野未希子、“もうすぐ引っ越し”する自宅での愛猫ショット「癒やし」「べべぽぽ写真集も欲しい」
モデルの矢野未希子（38）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。引っ越し前の自宅での愛猫ショットを披露した。
【写真】「癒やし」矢野未希子が披露した自宅での愛猫ショット
矢野は「もうすぐ引っ越しだから家のお片付け整理も終盤」と書き出し、くつろぐ愛猫の写真をアップ。
「今まで手放せなかったものも今回は思い切って手放したり。スッキリ」と、引っ越しついでに断捨離にも励んでいる様子の矢野は、「ベベとぽぽも引っ越し大丈夫かなぁ」「この家大好きそうだったから次ものんびり過ごしてほしい」と愛猫たちに思いを寄せた。
コメント欄には「楽しみですね」「べべぽぽ写真集も欲しい」「癒やし」などの声が寄せられている。
