ダンプ松本、92歳の誕生日迎えた母親“顔出し”ショットに反響「お母様とっても可愛い」「良い顔してる」
プロレスラーでタレントのダンプ松本（64）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。母（92）らとの“顔出し”ショットを公開した。
【写真】「お母様とっても可愛い」「良い顔してる」 ダンプ松本が公開した92歳母親“顔出し”ショット
投稿では「お母さんとダンプがお世話なっている歯医者さん タンクトップ先生と3ショット」と紹介。花束を手にした母の穏やかな笑顔とともに、ダンプも柔らかい表情で寄り添っており、温かな親子の雰囲気が伝わる。さらに「お母さんへ誕生日祝いコメントたくさんありがとね 明日、お母さんに読んで聞かせてあげよう」と感謝をつづり、母への思いやりをにじませた。
ファンからは「お母さまお誕生日おめでとうございます ダンプさんとっても親孝行な娘さんですね ダンプさんを見習って今よりもっともっと母を大切にしたいと思います」「お母様とっても可愛い」「ダンプちゃんも可愛い」「気は優しくて力持ちのダンプさん」「ダンプさん良い顔してる」「優しいダンプさん、たくさんお母様孝行してあげてくださいね」などのコメントが寄せられ、ファンから祝福と感動の声が広がっている。
【写真】「お母様とっても可愛い」「良い顔してる」 ダンプ松本が公開した92歳母親“顔出し”ショット
投稿では「お母さんとダンプがお世話なっている歯医者さん タンクトップ先生と3ショット」と紹介。花束を手にした母の穏やかな笑顔とともに、ダンプも柔らかい表情で寄り添っており、温かな親子の雰囲気が伝わる。さらに「お母さんへ誕生日祝いコメントたくさんありがとね 明日、お母さんに読んで聞かせてあげよう」と感謝をつづり、母への思いやりをにじませた。