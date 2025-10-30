“虎党”中江有里、日本シリーズ観戦を報告 連日の甲子園参戦に反響
俳優・作家・歌手の中江有里（51）が28日、自身のインスタグラムを更新。阪神タイガースの試合を観戦した帰り道の様子を収めた写真を公開し、悔しさをにじませるコメントを投稿した。
【写真】「負け試合は一斉に帰ります」甲子園で大勢の阪神ファンにまぎれ球場を出る中江有里
中江は“大の虎党”として知られており、投稿では阪神ファンで埋め尽くされた球場外の通路を写した写真を添え、「あと一打、あと一点が遠かった。負け試合は一斉に帰ります」とコメント。ハッシュタグには「#阪神タイガース」と記し、熱い声援を送っていたことが伝わる。
この日、甲子園球場では日本シリーズ第3戦が行われ、阪神はソフトバンクに2-1で惜しくも敗戦した。
コメント欄には「同じくライスタから 明日は勝つぞタイガース」「くっそぉ〜 明日こそは！」「明日こそ諦めない」「乙！また明日よ！」など、悔しさと前向きなエールが続々と寄せられている。
また中江は翌29日の第4戦も観戦したようで、連日でインスタを更新。試合前のスタンドで寒そうに震えるような姿を見せるショットと、試合後のショットをアップし、連日の惜敗に「今年ラストの観戦でした。寒すぎて着膨れしてる。大竹耕太郎投手の登板見られず帰ります」と残念そうにつづった。
