浜崎あゆみ （C）ORICON NewS inc.

　歌手・浜崎あゆみ（47）が30日、自身のインスタグラムを更新。高級ブランドの冬アイテムを着用した“空港ファッション”を公開した。

【写真】「このコーデ好きかも」ファン絶賛、浜崎あゆみのバラクラバ姿

　浜崎は「To da Beijing」とつづり、空港内で撮影されたと思われるオフショットを投稿。シャネルのバラクラバにクロムハーツのサングラスを合わせ、ピンクの『ラブブ』を肩から下げたトレンド感のある装いを披露している。

　浜崎のバラクラバ姿に、ファンからは「まさかのバラグラバ　かわいい〜」「コーデ似合いすぎ!!!可愛すぎっ!!!ドツボ」「ラブブかわいい」「このコーデ好きかも」などのコメントが集まっていた。