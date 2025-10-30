こちらは、りゅうこつ座の方向・約1300光年先の散開星団「NGC 3532」。

天の川を背景にしたNGC 3532では、青、赤、オレンジと彩り豊かな星々が、まるで競い合うように輝いています。

【▲ ラ・シヤ天文台のMPG/ESO 2.2m望遠鏡で観測された散開星団「NGC 3532」（Credit: ESO/G. Beccari）】

散開星団とは、数十〜数百個の若い星がゆるく集まった星の集団のこと。NGC 3532は400個ほどの星々で構成されています。

ESO＝ヨーロッパ南天天文台によると、NGC 3532は満月2つ分ほどの範囲に広がっていて、南半球では肉眼でも比較的簡単に観察できるといいます。

海外では、願いの井戸（※）の底に散らばった硬貨を連想させることから「Wishing Well Cluster（願いの井戸星団）」と呼ばれたり、楕円形に見えるその形から「Football Cluster（フットボール星団）」とも呼ばれています。

※…願いごとをしながら硬貨を投げ込む井戸のこと。

NGC 3532の星々は誕生から約3億年が経っていて、散開星団としては“中年期”にあたります。

質量が大きく寿命が短い星は核融合の燃料となる水素を使い果たし、赤色巨星の段階にさしかかっています。一方、質量が小さく寿命が長い星は、黄色や赤色で輝いています。また、その間にあたる中質量で誕生した星々は、今も青い輝きを放っています。

こうした星々の性質の違いが、NGC 3532のカラフルな色となって現れているのです。

冒頭の画像はラ・シヤ天文台（チリ）のMPG/ESO 2.2m望遠鏡で取得したデータを使って作成されたもので、ESOから2014年11月26日付で公開されました。

本記事は2020年8月5日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 可憐に輝く球状星団 ハッブル宇宙望遠鏡が観測した「NGC 6717」 星団と星雲が織りなす光景 ハッブル宇宙望遠鏡が観測した「ピスミス24」まばゆく輝く巨大な若き星々 ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した散開星団「ピスミス24」参考文献・出典ESO - A Colourful Gathering of Middle-aged Stars