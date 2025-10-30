お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が29日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。今年1月に破局した元恋人・リチさんへの未練をにじませた。

この日はお笑いタレント・お見送り芸人しんいちとトークを展開。すると、クロちゃんはリチさんとの交際中にしんいちが原因でケンカに発展したと切り出した。クロちゃんの誕生日にしんいちから祝福のメッセージが送られてきたとし、「何か欲しいものありますか？って来てたから、ギャルがいいしん！って冗談で言ったの」と言及。すると、しんいちは自身のX（旧ツイッター）でそのやりとりを公開。その内容を見たリチさんが激怒したという。

しかし、しんいちは「あそこ（ケンカ）から1年くらいは付き合ってるじゃないですか。あれがきっかけやったら1年ももたない。お前のせいだって言ってくるけど、1年もったということはあんたのせいや」と指摘。

クロちゃんは「言わないで！」としながらも「俺、別れてないから！リチが帰って行ったけど俺は別れたって言ってないから！」と未練をにじませ、「しんいちのLINEのせいっていうことで正気を保っていたのに、これからどうやって正気を保てばいいんだよ」とうなだれていた。