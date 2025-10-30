ブルズが2021－22シーズン以来初の開幕4連勝…2年目のブゼリスが27得点の活躍

10月30日（現地時間29日）。シカゴ・ブルズが、ホームのユナイテッド・センターでサクラメント・キングス相手に126－113で勝利し、2021－22シーズン以来初の開幕4連勝を飾った。

この試合では、2年目のマタス・ブゼリスがチーム最多の27得点に5リバウンド2アシスト2スティール、ジョシュ・ギディーが20得点8リバウンド12アシスト、ケビン・ハーターが18得点4リバウンド4アシスト、ニコラ・ブーチェビッチが13得点14リバウンド7アシスト、トレ・ジョーンズが11得点5アシスト2スティール、ジェイレン・スミスが10得点5リバウンドをマーク。計6選手が2ケタ得点を挙げたほか、3選手が9得点とバランスよく加点。

キングスは、昨シーズン途中までブルズで得点源を務めていたザック・ラビーンがゲームハイの30得点を記録。前半こそフィールドゴール成功率63.0パーセント（29／46）を残すも、後半に38.9パーセント（14／36）と失速し、49－64と圧倒されることに。

今シーズンのブルズは、ここまで相手チームの3ポイント成功率をリーグトップの25.9パーセントに抑えており、ディフェンシブ・レーティング106.2で同3位にランクしているように、強化されたディフェンスを軸に白星を積み重ねている。

得点源のコービー・ホワイト（ふくらはぎ）、ビッグマンのザック・コリンズ（手首）が出場できていない中、最高のスタートを切ることができている。

【動画】キングス戦で27得点をマークしたブゼリスのハイライト





