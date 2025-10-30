愛知県蒲郡市の「蒲郡オレンジパーク」は、1年を通してフルーツ狩りが楽しめる農園です。今の季節は甘みと酸味のバランスが絶妙な極早生(ごくわせ)みかんが食べ放題です。

■海と山に囲まれた“みかんの里” …蒲郡オレンジパーク



名古屋から車で約1時間の場所にある愛知県蒲郡市の「蒲郡オレンジパーク」は、春はイチゴ、夏はメロンと1年を通してフルーツ狩りが楽しめる観光農園です。 中でも1番人気は、秋のみかん狩りで、多い日には1日約2000人が訪れます。

蒲郡オレンジパークのみかんのおいしさの秘密は、海と山に囲まれた地形。 三河湾からのミネラルたっぷりの潮風を浴びながら、日当たりのいい山の南側の斜面で、糖度の高いみかんが育てられています。



サッカーコート約4面に当たる3ヘクタールのみかん畑では、時間無制限・食べ放題（中学生以上1430円）でみかん狩りが楽しめます。

蒲郡オレンジパークの担当者：

「一番良い時季に入ってきました。だいぶ黄色くなってきて、今から食べ頃になってくる」



“おいしい実を見分けるポイント”を教えてもらいます。



担当者：

「おいしい位置は、だいたいこの辺。あまり上の方に行くとおいしくないし、下の方でもおいしくない」

ポイントその1は、木の真ん中あたり。 十分な日差しと適度な風通しのため、木の真ん中あたりが1番おいしいゾーンだといいます。



担当者：

「ちょっとゴツゴツしているものを選ぶと、おいしいみかんに当たるかな」

ポイントその2は、皮がゴツゴツ。意外にも表面がゴツゴツしている方が甘く熟しているといいます。 収穫は軸を持ってクルクル回すだけです。

■お土産コーナーも充実…農園スイーツが人気



この時期、収穫のピークを迎えているのは「ゆら」という極早生品種。 酸味を楽しむ極早生の中でも、甘味が強い人気品種です。 2025年は猛暑で色付きが例年より2週間ほど遅れましたが、その分糖度が上がって濃厚な味わいに仕上がっているといいます。

リポート：

「味が濃い。果汁がたっぷりで、ジューシーなんですけど、甘みもありつつ、程よい酸味が追いかけてきました」



この日は平日でしたが、次々に観光客が。 中には愛知県外からのツアー客も。



客：

「甘いです」



別の客：

「お土産に買って帰ります。孫も待っていると思います」

ちなみに、持ち帰ったみかんは冷蔵庫に入れず、風通しがいいところで保存し、常温で食べるのがおすすめ。 お好みでお風呂に浮かべて少し温めて食べると、甘みがぐっと増すといいます。

蒲郡オレンジパークは、お土産コーナーも充実。 「極早生みかん」（1キロ800円～）はもちろん、農園で採れたみかんの果肉入りの「みかんジュース」（350円）や、果汁をたっぷり練り込んだ「みかんのばうむ」（1320円）などが人気です。

自然の恵みが育んだ旬のみかんは、今年も笑顔あふれる秋の風物詩になっています。



2025年10月14日放送