10月27日、元フジテレビアナウンサーの渡邊渚が、MCを務めるYouTube番組『REAL VALUE/リアルバリュー』で「やりたくなかった仕事」を明かした。この告白で、渡邊の“レギュラー番組”が心配されている。

番組冒頭、スタッフから「いままでいちばんやりたくなかった仕事、これ、ムカついたなみたいなのありますか?」と質問された渡邊は、「顔面ゴムパッチンやらされたときは、イラッとはしましたね」と答えた。

「渡邊さんは、事前に番組側から“顔面ゴムパッチン”について、何も伝えられていなかったと告白しました。続けて『カメラ回ってるから、やるしかなくて。痛くないやつとかじゃなくて、めっちゃ硬いゴムで、バーンッてやられたんで……』と、眉間にしわをよせながら語っていました。スタッフが『どの番組なんですか?』と聞くと、渡邊さんは『言わない。これ、使えない』と拒否したのです」（スポーツ紙記者）

番組名は明かされなかったが、YouTubeのコメント欄では、

《顔面ゴムパッチンってチバテレビの某番組じゃないですか…》

《チバテレビのYouTube見るとわかるんだけど渚さんに顔面ゴムパッチンをやらせてとコメントした視聴者がいたんだよ》

など、千葉テレビ（チバテレ）の名前をあげる声が見受けられた。同局で放送されている渡邊のレギュラー番組『昨日のアレ観』を連想させたようだ。

6月にスタートしたこの番組は、渡邊と、駆け出しの7人組女性アイドルグループ「なみだ色の消しごむ」（以下、なみけし）が、さまざまなバラエティ企画に挑戦する内容だ。2024年8月にフジテレビを退社後、渡邊にとって初の地上波レギュラーだが、“顔面ゴムパッチン”が登場したことがあったという。

「8月1日の放送で、渡邊さんと『なみけし』メンバーが人気のラーメンをかけて、さまざまなゲームに挑戦するロケでした。番組終盤、視聴者から番組のXに寄せられたリクエストに応えるコーナーで、『渚ちゃんのバラエティなリアクションが見たいから、顔面ゴムパッチンをしてほしいです!』という要望に挑戦することになったのです。

ロケの途中にサプライズで実行することになり、渡邊さんは『ちょっと待って、私だけ?』と戸惑っていました。本来、ゴムを口に挟む罰ゲームですが、渡邊さんは顔の近くでゴムを手で持ち、『なみけし』メンバーが反対側から手を離す形でおこなわれました。今回、渡邊さんが動画で明かしたように、“サプライズ”でおこなわれたため、この番組を思い浮かべた人もいたようです」（芸能記者）

体当たりで視聴者リクエストの“罰ゲーム”に挑んだ渡邊。ここでは、ちょっとしたハプニングもあった。

「離されたゴムはかなりスピードがあり、渡邊さんの顔すれすれを通過しました。渡邊さんが怖がった様子を見せていたため、『なみけし』メンバーが心配して駆け寄り、場の空気は少々ヒヤッとして終わりました。放送後、『アレ観』の公式YouTubeのコメント欄では、渡邊さんの顔に直撃する恐れもあったゲームをやらせたことに疑問を抱く意見も寄せられていたのです」（同前）

今回、動画内で語った“顔面ゴムパッチン”は、『昨日のアレ観』でのことなのか、また、問題となった罰ゲームは、事前に番組から説明がないままおこなわれたのか。本誌「Smart FLASH」は渡邊本人のInstagramの問い合わせフォームから見解を尋ねたが、期限までに回答は得られなかった。

MC自ら、身体を張る場面もあった『アレ観』だが、現在、番組には暗雲が垂れ込めているようだ。

「8月29日の放送をもって番組は一度、休止し、秋にリニューアル予定であることが発表されたのです。10月はテレビ局の番組改編期ですが、始まってわずか2カ月足らずで放送休止になるのは異例です。10月下旬になっても、今後の放送予定は不明で、心配する視聴者も多くいます」（同前）

渡邊がロケで抱いた不満は、解消されるのか──。