E&Iクリエイション株式会社は10月30日（木）、35mmフルサイズフォーマットのイメージセンサーに対応する中望遠単焦点レンズ「AstrHori AF 85mm F1.8 II」を発売した。希望小売価格は5万9,000円。ソニーE、ニコンZ、Lマウント用をラインアップする。

開放絞りF1.8の大口径AF単焦点レンズ。AF駆動にSTMを採用し、高速かつ静粛なAF動作が可能としている。対応カメラとの組み合わせでは、瞳AFや顔検出にも対応する。

レンズ構成は7群10枚。EDレンズ2枚と高屈折率レンズ2枚を使用し、色収差やフレアを効果的に抑制。自然でクリアな描写を実現したとしている。

鏡筒にはFnボタンを装備。カメラ側で設定した機能の呼び出しが可能となる。そのほかAF/MFスイッチと、クリックレスの絞りリングを備えている。

対応フォーマット：35mmフルサイズ 焦点距離：85mm レンズ構成：7群10枚（EDレンズ2枚、高屈折レンズ2枚含む） 絞り羽根：11枚 絞り範囲：F1.8-F16 最短撮影距離：0.8m フィルター径：62mm 外形寸法：約Φ72×91mm（マウント部除く） 質量：約441g 付属品：レンズキャップ、リアキャップ、レンズフード、USBケーブル メーカー保証：2年間（自然故障が対象）