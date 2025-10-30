岐阜県美濃加茂市の「ぎふ清流里山公園」では、原木から育った肉厚しいたけを収穫できる「しいたけ狩り」が楽しめます。香り高くジューシーな味わいを求め、多くの家族連れでにぎわっています。

■量り売りで気軽に楽しむ“しいたけ狩り”



名古屋から車で約1時間。岐阜県美濃加茂市にある「ぎふ清流里山公園」は、里山を再現した人気の体験型テーマパークです。 向かったのは、公園の一角にある「里山しいたけの森」。

里山しいたけの森の担当者：

「めちゃめちゃ良いのが採れ始めたので、楽しみにしてください」



ハウス内の大きくて肉厚のしいたけの秘密は“原木栽培”。クヌギなどの木にしいたけの菌を植え付けて2年かけて育てています。

原木しいたけは木の栄養をたっぷり吸収し、木の硬い皮を突き破って成長するため、大きくて肉厚でぷりぷりの食感が特徴です。 里山しいたけの森では、量り売り（100グラム324円）で「しいたけ狩り」が楽しめます。

“おいしいしいたけを見分けるポイント”を教えてもらいます。



担当者：

「軸と傘の間に隙間が空いているのがわかりますか。旨味が詰まった胞子を溜め込んだ状態になっています」

大・中・小、さまざまなサイズのしいたけが収穫できました。

■採れたて“しいたけ”はシンプル調理で



収穫したしいたけは、フライパンで軸を下にして2分。ひっくり返して2分蒸し焼きに。仕上げに塩こしょうとしょう油を垂らして完成です。（特別に調理していただきました）

リポート：

「ぷりっぷりで、おいしいです。こんなにジューシーなしいたけは初めて食べました」

自分で収穫したしいたけに笑顔がこぼれます。



2025年10月14日放送