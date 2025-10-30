原木から自分の手で…ぷりっぷりの肉厚しいたけを収穫できる“里山しいたけの森” 菌を植え付けて2年かけ栽培
岐阜県美濃加茂市の「ぎふ清流里山公園」では、原木から育った肉厚しいたけを収穫できる「しいたけ狩り」が楽しめます。香り高くジューシーな味わいを求め、多くの家族連れでにぎわっています。
■量り売りで気軽に楽しむ“しいたけ狩り”
名古屋から車で約1時間。岐阜県美濃加茂市にある「ぎふ清流里山公園」は、里山を再現した人気の体験型テーマパークです。 向かったのは、公園の一角にある「里山しいたけの森」。
里山しいたけの森の担当者：
「めちゃめちゃ良いのが採れ始めたので、楽しみにしてください」
ハウス内の大きくて肉厚のしいたけの秘密は“原木栽培”。クヌギなどの木にしいたけの菌を植え付けて2年かけて育てています。
原木しいたけは木の栄養をたっぷり吸収し、木の硬い皮を突き破って成長するため、大きくて肉厚でぷりぷりの食感が特徴です。 里山しいたけの森では、量り売り（100グラム324円）で「しいたけ狩り」が楽しめます。
“おいしいしいたけを見分けるポイント”を教えてもらいます。
担当者：
「軸と傘の間に隙間が空いているのがわかりますか。旨味が詰まった胞子を溜め込んだ状態になっています」
大・中・小、さまざまなサイズのしいたけが収穫できました。
■採れたて“しいたけ”はシンプル調理で
収穫したしいたけは、フライパンで軸を下にして2分。ひっくり返して2分蒸し焼きに。仕上げに塩こしょうとしょう油を垂らして完成です。（特別に調理していただきました）
リポート：
「ぷりっぷりで、おいしいです。こんなにジューシーなしいたけは初めて食べました」
自分で収穫したしいたけに笑顔がこぼれます。
2025年10月14日放送