今年も、のこり２ヶ月です。郵便局では、きょうから来年の年賀はがきの販売が始まりました。

【写真を見る】シールを貼って相手にギフトも！ 2026年の年賀はがき販売開始（山形）

山形市の山形中央郵便局では、きょう午前９時に年賀はがきの販売が始まりました。

今年の全国の発行枚数は、去年よりもおよそ３億２０００万枚少ない７億５０００万枚で、１５年連続で減少しています。

絵柄は、縁起のいい左馬をあしらった寄付金付年賀はがきが１枚９０円、通常の年賀はがきは１枚８５円で販売されています。

それに加えて。

■食品や日用品などのプレゼント！

佐藤友美アナウンサー「今年導入されたこちらのシール。ポストアンドギフトです。こちらのシールを好きな年賀はがきや封筒などに貼ることで相手にギフトを送ることができます」

もらった相手はＱＲコードを読み込むことで、食品や日用品などのプレゼントを受け取れます。

訪れた人「相手先が健康なのか、メールとか苦手なのではがきの方がやりやすい」

訪れた人「毎年この年賀状のために家族写真を撮るんですけれど、今ラインとかそういう通信とかで済ませることも多いんですけれど、写真なんかで現状を伝えられるのがいいな」

山形中央郵便局 花輪康徳さん「郵便局の方でもデジタルを駆使した商品も出ていて時代に合わせた形での商品もございますので、ぜひ若い方でもご利用いただければと思います」

年賀はがきの引き受けは、１２月１５日にはじまり、２５日のクリスマスを目安に投函すると、元日に届くということです。