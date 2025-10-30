¤æ¤·Æ¦Éå¤È²Æì¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Ç¸Î¶¿¤ò´¶¤¸¤ÆÂçËþÂ¡ª Ëå¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë»Ð¡¿Ä²¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¿©Íß¤Ï¤¢¤ë! 1¦
¡ØÄ²¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¿©Íß¤Ï¤¢¤ë! 1¡Ù¡ÊÅçÂÞÁ´Í¥/ÃÝ½ñË¼¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÄ²¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¿©Íß¤Ï¤¢¤ë!¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÄ²¤òÁ´Å¦¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¡¦ÅçÂÞÁ´Í¥¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡×¡£¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡ÈÃù¶â¤·¤Æ°ì¸®²È¤òÇã¤¦¤³¤È¡É¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·ðÌó¤ò¤·¤Ä¤Ä¤ªÊ¢¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¿©À¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤ªÊ¢¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿©»ö¤Î°Ù¡¢Á´Í¥¤µ¤ó¤¬Æü¡¹¡¢ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÆÃÇäÉÊ¡£Í¼Êý¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÎÄ¾ì¡ª ÁÀ¤¦¤ÏÄã»éËÃ¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡ª »é¼ÁÀ©¸Â¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¿À¤ÎÊ´¡© ¿ï½ê¤Ë¥®¥ã¥°¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¤ªÊ¢¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÎÁÍý¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¡ØÄ²¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¿©Íß¤Ï¤¢¤ë!¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¢¨ºÇ¿·Âè2´¬¤¬10·î9Æü¤è¤ê¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÄ²¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¿©Íß¤Ï¤¢¤ë!¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÄ²¤òÁ´Å¦¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¡¦ÅçÂÞÁ´Í¥¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡×¡£¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡ÈÃù¶â¤·¤Æ°ì¸®²È¤òÇã¤¦¤³¤È¡É¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·ðÌó¤ò¤·¤Ä¤Ä¤ªÊ¢¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¿©À¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤ªÊ¢¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿©»ö¤Î°Ù¡¢Á´Í¥¤µ¤ó¤¬Æü¡¹¡¢ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÆÃÇäÉÊ¡£Í¼Êý¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÎÄ¾ì¡ª ÁÀ¤¦¤ÏÄã»éËÃ¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡ª »é¼ÁÀ©¸Â¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¿À¤ÎÊ´¡© ¿ï½ê¤Ë¥®¥ã¥°¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¤ªÊ¢¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÎÁÍý¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¡ØÄ²¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¿©Íß¤Ï¤¢¤ë!¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¢¨ºÇ¿·Âè2´¬¤¬10·î9Æü¤è¤ê¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª