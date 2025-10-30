ORANGE RANGE『THE FIRST TAKE』で披露した「イケナイ太陽」が1,000万再生突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ORANGE RANGEが出演した『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』第570回の「イケナイ太陽」が、このたび1,000万再生を達成した。

■「イケナイ太陽」令和ver. のMVも大記録！

結成24周年を迎えたORANGE RANGEは、9月6日のZepp Fukuokaを皮切りに開催されたツアー『RANGE AID+ presents RWD← SCREAM 025』を、8都市満員御礼で大盛況で終えたばかり。夏には「イケナイ太陽」のリバイバルヒットで大きな話題を作り、10月は映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』主題歌の新曲「トワノヒカリ」をリリースと、精力的に活動するなか、またひとつ大きな記録を打ち立てた。

2025年に『THE FIRST TAKE』に登場したアーティストにおいて、6組目の1,000万再生突破となったORANGE RANGE。

なお、2025年夏に公開した「イケナイ太陽」令和ver. のMVも、YouTubeで2,300万再生突破と大記録を成し遂げている。

■10月30日22時からはNHK『SONGS』に出演！

そして、ORANGE RANGEは特大リバイバルヒットの「イケナイ太陽」を引っさげ、10月30日22時よりNHK『SONGS』に出演。

今回の『SONGS』は特別版で、「2025バズヒット特集」と題し、ORANGE RANGE、こっちのけんと、FRUITS ZIPPERの3組が最新の音楽トレンドをたっぷりと紹介。“平成あるある”で話題となった「イケナイ太陽」のMV舞台裏なども明らかになる。

■番組情報

NHK総合『SONGS』2025バズヒット特集

10/30（木）22:00～22:45

※NHK ONEにて同時配信／放送から1週間見逃し配信

再放送：11/03（月・祝）24:35～25:20

出演：ORANGE RANGE こっちのけんと FRUITS ZIPPER 大泉洋

VTR出演：木村ミサ（「KAWAII LAB.」総合プロデューサー） 高嶋直子（音楽メディア編集長） ローカルカンピオーネ（動画クリエイター）

◎歌唱曲

ORANGE RANGE「イケナイ太陽」

こっちのけんと「わたくしごと」

FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」

■リリース情報

2025.10.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「トワノヒカリ」

2025.10.22 ON SALE

SINGLE「トワノヒカリ」

『SONGS』番組サイト

https://one.nhk/songs

ORANGE RANGE OFFICIAL SITE

https://orangerange.com/