INI松田迅、自身の誕生日にオリジナル楽曲「Reveal」のMV＆ダンスパフォーマンスビデオ公開

INIの松田迅が、公式YouTubeチャンネルで展開されているメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、自身の誕生日を迎えた本日10月30日0時にオリジナル楽曲「Reveal」のMVを公開。さらに17時には同楽曲のダンスパフォーマンスビデオも公開した。

■松田迅が初めて作詞！「すごく思い入れのある楽曲」

「Reveal」は、 松田が初めて作詞を手掛けた切ないラブソング。

MVでは“逃れられないほどに想う苦しさ”を表現した楽曲の世界観がフォトジェニックに映し出されており、バラの花を通して描かれる心情の揺れ動きや、松田の憂いを帯びた表情、しなやかなダンスパフォーマンスに注目だ。

