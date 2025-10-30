INI松田迅、自身の誕生日にオリジナル楽曲「Reveal」のMV＆ダンスパフォーマンスビデオ公開
INIの松田迅が、公式YouTubeチャンネルで展開されているメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、自身の誕生日を迎えた本日10月30日0時にオリジナル楽曲「Reveal」のMVを公開。さらに17時には同楽曲のダンスパフォーマンスビデオも公開した。
■松田迅が初めて作詞！「すごく思い入れのある楽曲」
「Reveal」は、 松田が初めて作詞を手掛けた切ないラブソング。
MVでは“逃れられないほどに想う苦しさ”を表現した楽曲の世界観がフォトジェニックに映し出されており、バラの花を通して描かれる心情の揺れ動きや、松田の憂いを帯びた表情、しなやかなダンスパフォーマンスに注目だ。
■松田迅 コメント
松田迅、初のソロ曲“Reveal”。この曲は自分を曝け出すことをコンセプトにして作った曲で、自分が何を表現したいか、どんなパフォーマンスをしたいかそれが詰まった作品です。サビのメロディーはクセになるようにと特にこだわったポイントで、作詞にも初挑戦したのですごく思い入れのある楽曲になっています。MVでは表情だけでなく、指先や視線など、あらゆるところに注目してみてみてください！
■リリース情報
2025.11.19 ON SALE
INI
「THE WINTER MAGIC」
