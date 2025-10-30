ファンタジス、前期経常を一転赤字に下方修正

ｆａｎｔａｓｉｓｔａ <1783> [東証Ｓ] が10月30日大引け後(17:10)に業績修正を発表。25年9月期の連結経常損益を従来予想の5億円の黒字→3900万円の赤字(前の期は6億6400万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7億0500万円→1億6600万円(前年同期は6億2500万円)に76.5％減額し、一転して73.4％減益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

＜修正の理由＞リアルエステート事業における大型案件について、用地の追加取得を進めたことにより販売時期が次期にずれ込んだことと特別損失の計上によるものであります。２．特別損失の計上について当期販売を開始いたしました不動産DX事業のAIアプリケーション「造成くん.AI」について、販売開始の時期が遅れたことにより当初の販売計画見通しに遅れが生じたため、当該ソフトウエア開発費の回収見通しについて保守的に特別損失（△160百万円）として計上することといたしました。以 上

