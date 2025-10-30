　10月30日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは294銘柄。東証終値比で上昇は171銘柄、下落は91銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は78銘柄。うち値上がりが54銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は620円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6276>　シリウスＶ　　　　　393　　 +80（ +25.6%）
2位 <6323>　ローツェ　　　　　 2391　+299.5（ +14.3%）
3位 <1783>　ファンタジス　　　　 64　　　+8（ +14.3%）
4位 <2445>　タカミヤ　　　　　　403　　 +50（ +14.2%）
5位 <9719>　ＳＣＳＫ　　　　　 5680　　+573（ +11.2%）
6位 <2317>　システナ　　　　　　564　　 +55（ +10.8%）
7位 <9219>　ギックス　　　　　 1130　　+100（　+9.7%）
8位 <9082>　大和自　　　　　　 1715　　+143（　+9.1%）
9位 <6702>　富士通　　　　　　 4330　　+330（　+8.3%）
10位 <6754>　アンリツ　　　　　 2038　+151.5（　+8.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8537>　大光銀　　　　　　 1405　　-354（ -20.1%）
2位 <3234>　森ヒルズＲ　　　 121500　-24900（ -17.0%）
3位 <6822>　大井電気　　　　　 4000　　-570（ -12.5%）
4位 <6807>　航空電子　　　　　 2515　　-292（ -10.4%）
5位 <9686>　東洋テク　　　　 1523.7　-159.3（　-9.5%）
6位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 1742　-182.0（　-9.5%）
7位 <2459>　アウン　　　　　　367.1　 -36.9（　-9.1%）
8位 <3799>　キーウェア　　　　 1052　　-101（　-8.8%）
9位 <6196>　ストライク　　　 3775.5　-334.5（　-8.1%）
10位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　743　 -41.1（　-5.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6702>　富士通　　　　　　 4330　　+330（　+8.3%）
2位 <9503>　関西電　　　　　　 2443　+176.0（　+7.8%）
3位 <1925>　大和ハウス　　　　 5585　　+314（　+6.0%）
4位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 5200　　+275（　+5.6%）
5位 <4503>　アステラス　　　 1675.5　 +75.5（　+4.7%）
6位 <6971>　京セラ　　　　　　 2220　 +78.5（　+3.7%）
7位 <2768>　双日　　　　　　　 4238　　+135（　+3.3%）
8位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2735　 +59.5（　+2.2%）
9位 <4506>　住友ファーマ　　　 1745　　 +35（　+2.0%）
10位 <5802>　住友電　　　　　　 5395　　 +96（　+1.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 1742　-182.0（　-9.5%）
2位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　743　 -41.1（　-5.2%）
3位 <6504>　富士電機　　　　　10950　　-500（　-4.4%）
4位 <4502>　武田　　　　　　　 4105　　-152（　-3.6%）
5位 <6920>　レーザーテク　　　27700　　-875（　-3.1%）
6位 <2002>　日清粉Ｇ　　　　　 1750　 -20.0（　-1.1%）
7位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 2833.1　 -20.9（　-0.7%）
8位 <8801>　三井不　　　　　 1573.7　　-9.3（　-0.6%）
9位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2466　 -13.5（　-0.5%）
10位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　 1119.5　　-5.0（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース