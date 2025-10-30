10月30日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは294銘柄。東証終値比で上昇は171銘柄、下落は91銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は78銘柄。うち値上がりが54銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は620円高と大幅高に買われている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6276> シリウスＶ 393 +80（ +25.6%）

2位 <6323> ローツェ 2391 +299.5（ +14.3%）

3位 <1783> ファンタジス 64 +8（ +14.3%）

4位 <2445> タカミヤ 403 +50（ +14.2%）

5位 <9719> ＳＣＳＫ 5680 +573（ +11.2%）

6位 <2317> システナ 564 +55（ +10.8%）

7位 <9219> ギックス 1130 +100（ +9.7%）

8位 <9082> 大和自 1715 +143（ +9.1%）

9位 <6702> 富士通 4330 +330（ +8.3%）

10位 <6754> アンリツ 2038 +151.5（ +8.0%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <8537> 大光銀 1405 -354（ -20.1%）

2位 <3234> 森ヒルズＲ 121500 -24900（ -17.0%）

3位 <6822> 大井電気 4000 -570（ -12.5%）

4位 <6807> 航空電子 2515 -292（ -10.4%）

5位 <9686> 東洋テク 1523.7 -159.3（ -9.5%）

6位 <6752> パナＨＤ 1742 -182.0（ -9.5%）

7位 <2459> アウン 367.1 -36.9（ -9.1%）

8位 <3799> キーウェア 1052 -101（ -8.8%）

9位 <6196> ストライク 3775.5 -334.5（ -8.1%）

10位 <3861> 王子ＨＤ 743 -41.1（ -5.2%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6702> 富士通 4330 +330（ +8.3%）

2位 <9503> 関西電 2443 +176.0（ +7.8%）

3位 <1925> 大和ハウス 5585 +314（ +6.0%）

4位 <2914> ＪＴ 5200 +275（ +5.6%）

5位 <4503> アステラス 1675.5 +75.5（ +4.7%）

6位 <6971> 京セラ 2220 +78.5（ +3.7%）

7位 <2768> 双日 4238 +135（ +3.3%）

8位 <2432> ディーエヌエ 2735 +59.5（ +2.2%）

9位 <4506> 住友ファーマ 1745 +35（ +2.0%）

10位 <5802> 住友電 5395 +96（ +1.8%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6752> パナＨＤ 1742 -182.0（ -9.5%）

2位 <3861> 王子ＨＤ 743 -41.1（ -5.2%）

3位 <6504> 富士電機 10950 -500（ -4.4%）

4位 <4502> 武田 4105 -152（ -3.6%）

5位 <6920> レーザーテク 27700 -875（ -3.1%）

6位 <2002> 日清粉Ｇ 1750 -20.0（ -1.1%）

7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2833.1 -20.9（ -0.7%）

8位 <8801> 三井不 1573.7 -9.3（ -0.6%）

9位 <9843> ニトリＨＤ 2466 -13.5（ -0.5%）

10位 <7186> 横浜ＦＧ 1119.5 -5.0（ -0.4%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



