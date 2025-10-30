プロ野球の第2次戦力外通告最終日となった30日、日本シリーズ参戦中の阪神が楠本泰史外野手（30）に来季契約を結ばないことを通告した。

昨年10月にDeNAから戦力外通告を受け、阪神に加入。16試合に出場するも、打率.133で2軍暮らしが続き、2年連続の通告となった。この日はスーツ姿で甲子園を訪れ「急な話だったので、正直頭の整理が追いついていない。日本シリーズも一緒に戦う準備をしていたので、本当に頭の整理ができていないのが、今の率直な心の中」と胸中を明かした。

昨季まで第2次戦力外通告は日本シリーズ終了翌日までだったが、今季から10月30日までに変更された。第1次通告期間を含め、各球団から発表された戦力外選手は以下の通り。（※は育成選手、△は育成での再契約を打診)

▼セ・リーグ

【巨人】乙坂智外野手（31）、高橋礼投手（29）、※直江大輔投手（25）、※三浦克也投手（24）、※大城元外野手（21）、今村信貴投手（31）、戸田懐生投手（25）、重信慎之介外野手（32）、△京本真投手（21）、△喜多隆介捕手（27）、△鈴木大和外野手（26）、馬場皐輔投手（30）、※坂本勇人捕手（23）、※鴨打瑛二投手（21）、△笹原操希外野手（21）、△石田充冴投手（19）、マレク・フルプ外野手（26）

【阪神】川原陸投手（24）＝現役続行を希望、佐藤蓮投手（27）、渡辺諒内野手（30）、野口恭佑外野手（25）、※森木大智投手（22）、※鈴木勇斗投手（25）、※ホセ・ベタンセス投手（26）、漆原大晟投手（29）、楠本泰史外野手（30）

【DeNA】三嶋一輝投手（35）、京山将弥投手（27）、徳山壮磨投手（26）、※笠谷俊介（28）投手、※今野瑠斗投手（21）、※草野陽斗投手（21）、※粟飯原龍之介内野手（21）、※蓮内野手（21）、△森下瑠大投手（21）、△松本隆之介投手（23）、△浜地真澄投手（27）、△庄司陽斗投手（24）

【広島】松山竜平外野手（40）、田中広輔内野手（36）、上本崇司内野手（35）、宇草孔基外野手（28）、中村健人外野手（28）、赤塚健利投手（24）、河野佳投手（24）、※小林樹斗選手（22）、磯村嘉孝捕手（32）、山足達也内野手（31）、韮沢雄也内野手（24）、※名原典彦外野手（25）

【ヤクルト】原樹理投手（32）、宮川哲投手（29）、山本大貴投手（29）、山下輝投手（26）、金久保優斗投手（25）、△竹山日向投手（21）、△中川拓真捕手（23）、西川遥輝外野手（33）、※鈴木康平投手（31）、太田賢吾外野手（28）、北村拓己内野手（30）

【中日】△森博人投手（27）、石川翔投手（25）、加藤竜馬外野手（26）、星野真生内野手（21）、菊田翔友投手（22）、野中天翔投手（20）、佐藤龍世内野手（28）、△梅津晃大投手（28）、△土生翔太投手（24）、△津田啓史内野手（22）、△山浅龍之介捕手（21）、駿太外野手（32）

▼パ・リーグ

【ソフトバンク】又吉克樹投手（34）、武田翔太投手（32）、田浦文丸投手（26）、長谷川威展投手（26）、※水口創太投手（26）、※藤田淳平投手（25）、※勝連大稀内野手（24）、※星野恒太朗投手（23）、※川原田純平内野手（23）、※赤羽蓮投手（21）、※風間球打投手（21）、※大城真乃投手（22）、浜口遥大投手（30）、板東湧梧投手（29）、川口冬弥投手（26）、宮崎颯投手（25）、村田賢一投手（24）、牧原巧汰捕手（23）、※加藤晴空捕手（22）、※マルコ・シモン外野手（21）

【日本ハム】古川裕大捕手（27）＝引退表明、石川直也投手（29）、福田俊投手（28）、※山本晃大投手（26）、※平田大樹外野手（20）、△根本悠楓投手（22）、△松岡洸希投手（25）、△宮内春輝投手（29）、△星野ひので外野手（20）、※中山晶量投手（26）

【ロッテ】国吉佑樹投手（34）、西村天裕投手（32）、二木康太投手（30）、岩下大輝投手（29）、大下誠一郎内野手（27）、金田優太内野手（20）、※永島田輝斗投手（21）、※田中楓基投手（22）、△本前郁也投手（28）、△森遼大朗投手（26）、△中村亮太投手（27）、△秋山正雲投手（22）、△勝又琉偉内野手（21）、柿沼友哉捕手（32）

【楽天】阿部寿樹内野手（35）、島内宏明外野手（35）、小孫竜二投手（28）、柴田大地投手（27）、宮森智志投手（27）、松井友飛投手（26）、弓削隼人投手（31）、△松田啄磨投手（23）、△徳山一翔投手（23）、山田遥楓内野手（29）、山崎剛内野手（29）、△前田銀治外野手（21）、育成の永田颯太郎内野手（25）

【オリックス】本田仁海投手（26）、元謙太内野手（23）、佐野皓大外野手（29）、△村西良太投手（28）、△小野泰己投手（31）、井口和朋投手（31）、本田圭佑投手（32）、福田周平外野手（33）、△宇田川優希投手（26）、△東山玲士投手（25）、△小木田敦也投手（27）、△大里昂生内野手（26）

【西武】平井克典投手（33）、水上由伸投手（27）、※大曲錬投手（27）、※井上広輝投手（24）、古賀輝希内野手（25）、渡部健人内野手（26）、※野村和輝内野手（22）、※川野涼太内野手（24）、松原聖弥外野手（30）、モンテル外野手（25）、奥村光一外野手（25）、佐々木健投手（29）、田村伊知郎投手（31)、元山飛優内野手（26）、野村大樹内野手（25）