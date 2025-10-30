体重70kg→50kgに減量成功。ルールはたった１つ【簡単ダイエット】の気になる中身
ダイエットを途中で挫折してしまった経験を持つ方は少なくないと思います。そんな方こそぜひ参考にしたいのが、韓国の人気YouTuberジェシ（https://www.youtube.com/c/DanoTV）が実践した【簡単ダイエット】。体重70kg→50kgと減量に成功し、その後も体型をキープしているジェシが現在も実践し続けているルールをチェックしてみましょう。
ダイエットを生活の一部にする
ダイエットを実践する中で一番の課題になるのがリバウンドです。それを避けるためにも、ジェシはまず無理のない範囲での食事管理と運動からダイエットをスタートしたと言います。
中でも見習いたいポイントが「好物はランチのタイミングで食べるようにしていた」ということ。朝食は消化に良いものをチョイスして食べ過ぎないように注意し、ランチは特に制約なく食べてOKだけれどタンパク質を必ず１種類は摂取し、夕食は１日の調整でなるべく軽めにすませるというのが基本でした。
また、「どうしても甘いものを食べたい」というときは、シリアルに牛乳を注いで冷凍フルーツを投入した低カロリーな簡単スイーツを食べていたそう。また、食事と同じくらい「とにかくこまめに水分を摂ることがとても大切」とも語っています。
ジェシのように20kg減量とはいかなくても「３〜５kgくらい減量したい」と考えている方にとって、ジェシが実践したルールは短期的に見ても役に立つはず。無理のないダイエットはリバウンドの可能性が低いことはもちろん、健康面でも悪影響は少ないので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
