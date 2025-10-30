東京ディズニーシー、“12年ぶり”ウォーターフロントパークで新規ステージショー決定
【モデルプレス＝2025/10/30】オリエンタルランドが、2026年1月から3月の期間の東京ディズニーランド・シーのイベントを発表。東京ディズニーシーでは、ウォーターフロントパークで新規ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」がスタートすることがわかった。
東京ディズニーシーでは、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークにて、世界のダンスと音楽の祭典をテーマにした新規ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」をアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”（実施期間：2026年4月15日〜2027年3月31日）の開始に先駆けて1月14日から公演。ウォーターフロントパークで新規ステージショーがスタートするのは、約12年ぶりとなる。
さらに、2026年1月14日から3月19日までの間、パークの世界観をより一層楽しめるスペシャルイベント「ディズニーストーリービヨンド」の第3弾をメディテレーニアンハーバーにあるエリア「パラッツォ・カナル」を舞台に開催するほか、アトラクション「タワー・オブ・テラー」は、2026年1月13日から3月31日までの間、通常よりもスリルを味わえるスペシャルバージョン「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」となる。（modelpress編集部）
新規ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」
公演場所：アメリカンウォーターフロント「ウォーターフロントパーク」
公演時間：約25分（1日2〜4回）
「ディズニーストーリービヨンド」
ディズニーストーリービヨンドは、パークのエリアやアトラクションにある物語を超えたストーリーの世界にゲストを誘い、パークの世界観をより一層楽しめるスペシャルイベント。2023年からスタートしたこのスペシャルイベントは、第1弾、第2弾を東京ディズニーランドの人気アトラクション「ホーンテッドマンション」を舞台に開催された。第3弾となる今回は、2026年1月14日（水）から3月19日（木）までの間、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにあるエリア「パラッツォ・カナル」に舞台を移して開催される。
今回のディズニーストーリービヨンドは、ゴンドリエを目指す青年カルロの物語。彼は、ゴンドリエ仲間や街の人々との関わりを通じて成長しながら、カーニバルで一人前のゴンドリエとしてデビューするために奮闘する。ストーリーは全20話あり、17話までがディズニーストーリービヨンド特設サイトや東京ディズニーリゾート公式YouTubeで順次配信される（配信日は決まり次第発表）。18話以降は、実際にパークに足を運ぶことで視聴できるほか、「パラッツォ・カナル」内のスポットをめぐり、指定された風景の写真を撮影することでストーリーの続きであるカーニバル当日の物語を楽しめる。ストーリーに登場するキャラクターの声は、声優やミュージカル俳優が担当。主人公カルロの声を担当する島崎信長をはじめ、石川界人、安元洋貴、濱田めぐみなどが、キャラクターの個性を引き立てる。
パークでは、ストーリーに登場するキャラクターたちの息づかいやカーニバルの雰囲気を感じることができるデコレーションを設置し、物語を追体験。「ビリエッテリーア」では、ラジオからキャラクターたちのさまざまな会話が流れ、ストーリーの中に入り込んだように感じられる。加えて、カーニバルを楽しめるメニューを「ゴンドリエ・スナック」や「リストランテ・ディ・カナレット」で販売されるほか、ディズニーストーリービヨンドと連動するスペシャルグッズも登場する。
「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」
【エンターテイメントプログラム】
「ミニー＠ファンダーランド」
公演場所：パレードルートおよびキャッスル・フォアコート
公演時間：約40分（1日1回）
フロート台数：6台
出演者数：約60人
出演キャラクター：ミニーマウス、ミッキーマウス、ドナルドダック、プルート、グーフィーほか
【その他のプログラム】
夜の環境演出「ファンダーナイト」
新たに実施する「ファンダーナイト」では、ポップな音楽にのせてシンデレラ城にプロジェクションマッピングでリボンやハートなどミニーらしいモチーフが映し出されるほか、シンデレラ城前のプラザにあるランプポストの上部がハート型のステンドグラス仕様になる等、辺りをピンク色に照らすデコレーションで夜もミニーの世界に。ミニーの魅力であふれ、夜になりさらにキラキラ輝きが増したパークで、ぜひ仲間と一緒に写真や動画を撮って楽しむことができる。
【デコレーション】
エントランス前のミニー花壇、ワールドバザール中央には大きなリボンのモニュメント、シンデレラ城周辺のリボンやドット柄の装飾など、ミニーが夢に描いたポップでキュートな世界が広がる。
【スペシャルグッズ】
振るとシャカシャカ音が鳴る「ハートフルリング」は振ってパレードを盛り上げたり、フォトプロップスとして仲間と一緒に写真を撮ったりして楽しめるグッズ。ぬいぐるみチャームやマスコットを付けてカスタマイズしても楽しめる。また、ミニーのファンダーランドの世界観にぴったりなポップでキュートな色合いのカチューシャやキャップ、トレーナーなどファッションのポイントとなるグッズも販売される。
発売日：2026年1月13日（火）
【スペシャルメニュー】
キュートな見た目もポイントな「リフレッシュメントコーナー」のスペシャルホットドッグ（チーズ＆エッグ）など、ミニーの世界に染まったさまざまな場所で写真撮影をしたくなる、持ち歩きにもおすすめなメニューが登場。また「クリスタルパレス・レストラン」は、この時期だけのポップでキュートなデコレーションで彩られ、特別な空間で食事を楽しめる。
発売日：12月26日（金）
