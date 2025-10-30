2児の母・西山茉希、子供の誕生日会公開「豪華な料理」「愛が伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/10/30】モデルの西山茉希が10月30日、自身のInstagramを更新。家族団らんショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳2児の母モデル「豪華な料理」12歳長女の誕生日会
西山は「今年も無事にこの日を迎えられてよかった。2人の笑顔と一緒に過ごせてよかった」とつづり、長女の12歳の誕生日を報告。「平日の小さな前夜祭」「全部にありがとうを込めて」と、カラフルなバルーンと共に西山と子供たちが笑顔で楽しむ様子や華やかな料理の写真が添えられている。
この投稿には「おめでとうございます」「素敵な家族」「愛が伝わる」「優しいママ」「あたたかい気持ちになった」「豪華な料理」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳2児の母モデル「豪華な料理」12歳長女の誕生日会
◆西山茉希、子供の誕生日を祝福
西山は「今年も無事にこの日を迎えられてよかった。2人の笑顔と一緒に過ごせてよかった」とつづり、長女の12歳の誕生日を報告。「平日の小さな前夜祭」「全部にありがとうを込めて」と、カラフルなバルーンと共に西山と子供たちが笑顔で楽しむ様子や華やかな料理の写真が添えられている。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿には「おめでとうございます」「素敵な家族」「愛が伝わる」「優しいママ」「あたたかい気持ちになった」「豪華な料理」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】