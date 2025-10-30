３勝２敗と３２年ぶりのワールドシリーズ（ＷＳ）制覇に王手をかけたブルージェイズにファンの盛り上がりは最高潮に達している。

２９日（日本時間３０日）、ブルージェイズは敵地でのドジャース戦に６―１で勝利した。米メディア「クラッチポイント」は「王手をかけファンはすでにパーティーモード。ワールドシリーズのタイトル獲得にさらに近づいた」と報じた。

続けて「しかし、ブルージェイズは今やＭＬＢファンの大多数から愛されている。第５戦勝利後、Ｘ（旧ツイッター）でファンは祝杯を挙げ、あと１勝で優勝を飾れると祝った」とつづるとファンの声を掲載した。

「本当にやったね、みんな！ イエサベージは今夜は伝説だった。このチームを心底誇りに思うけど、まだやるべきことはたくさんある。だから集中してハングリー精神を保てよ、みんな。あと１勝が必要だ」「ロジャーズ・センターは騒音記録を更新するだろう。トロントの金曜の夜。全米が応援している。すごいな。頑張れよ」「あと１勝だなんて信じられない…。トロフィーを手に入れろ。君たちならできるぞ」

資金力で勝るドジャースを追い詰める姿に他のＭＬＢファンも「判官びいき」になっているという。またトロントの「ＣＴＶニュース」はロジャーズ・センターで行われたパブリックビューイングに２万７０００人のファンが詰めかけたことを報じた。地元の大声援を背にブルージェイズが世界一を手にできるか。