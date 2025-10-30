瀧脇笙古（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/30】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が10月29日、自身のInstagramを更新。美しい肩が際立つコーディネートを公開した。

【写真】指原プロデュースアイドル「大人っぽい」美肩チラリの猫耳ショット

◆＝LOVE瀧脇笙古、猫耳×肩出しスタイル披露


瀧脇は「もうすぐハロウィンですね」「お話し会では黒猫になりがちです！」とつづり、猫耳姿でポージングしたショットを投稿。白と黒のボーダーのワンショルダートップスから美しい左肩を披露した。

◆瀧脇笙古の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「黒猫姿ラブリー」「大人っぽい」「しょこねこちゃん可愛すぎる」「破壊力すごい」「猫派になっちゃう」「癒しオーラ出てる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】