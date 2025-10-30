＝LOVE瀧脇笙古、猫耳×ワンショルトップスで美肩チラリ「破壊力すごい」「可愛すぎる」と悶絶の声
【モデルプレス＝2025/10/30】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が10月29日、自身のInstagramを更新。美しい肩が際立つコーディネートを公開した。
【写真】指原プロデュースアイドル「大人っぽい」美肩チラリの猫耳ショット
瀧脇は「もうすぐハロウィンですね」「お話し会では黒猫になりがちです！」とつづり、猫耳姿でポージングしたショットを投稿。白と黒のボーダーのワンショルダートップスから美しい左肩を披露した。
この投稿に、ファンからは「黒猫姿ラブリー」「大人っぽい」「しょこねこちゃん可愛すぎる」「破壊力すごい」「猫派になっちゃう」「癒しオーラ出てる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュースアイドル「大人っぽい」美肩チラリの猫耳ショット
◆＝LOVE瀧脇笙古、猫耳×肩出しスタイル披露
瀧脇は「もうすぐハロウィンですね」「お話し会では黒猫になりがちです！」とつづり、猫耳姿でポージングしたショットを投稿。白と黒のボーダーのワンショルダートップスから美しい左肩を披露した。
◆瀧脇笙古の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「黒猫姿ラブリー」「大人っぽい」「しょこねこちゃん可愛すぎる」「破壊力すごい」「猫派になっちゃう」「癒しオーラ出てる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】