¡¡»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç·¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡¡Ýù¿åÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤¬£±£°·î£³£±Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£º£Ç¯¡¢£ÓÈÉ£±Ç¯À¸¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿´äËÜ½Ó²ð¡Ê£´£±¡áÀéÍÕ¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤È¤³¤ì¤«¤é¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¡¢¤½¤ó¤Ê´äËÜ¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë£Ô¥·¥ã¥Ä¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤³¤Î³¨¡×¡£¤Ê¤ó¤È¤âÌ£¤ï¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤¬¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤Î¸¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÈ¯ÁÛ¤Î°ìÉÊ¡£¤µ¤Æ¤Ï¥Ô¥«¥½¤«¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤«¡¢¥µ¥ë¥Ð¥È¡¼¥ë¡¦¥À¥ê¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£
¡ÖÌî¸ýÍµ»Ë¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×
¡¡ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¿·±Ô²èÇì¤Î³¨¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£ÓÈÉÀ¸³è¤È¤³¤ì¤«¤é¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡££¹°Ì¤Ç³ê¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤è¤¯¤Ê¤ì¤¿¤Ê¡¢¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£±þ±ç¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£Ç»¤¤°ìÇ¯¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿Àè¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¶¥ÎØº×¤Î£±ÁöÌÜ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¡£ÏÆËÜÍºÂÀ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¾¡Éé¶î¤±¤ÎÃæ¡¢²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤¿¡£¡Ö³«¤Ä¾¤Ã¤ÆÁö¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿ºÇ½ªÅª¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤±¤ì¤Ð¡×¡£ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë£±£±·î¾®ÁÒ¶¥ÎØº×¤Ë¸þ¤±¡¢º£²ó¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¡¡½éÆüÆÃÁª£±£²£Ò¤Ï¿¼Ã«ÃÎ¹¤ÎÈÖ¼ê²ó¤ê¡£²¿ÅÙ¤â¹¥Ï¢·¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢»ÍÆü»Ô¤ÎÌë¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¡£