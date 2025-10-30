そりゃモテますわ…。女性の心を鷲掴みにする「男性の言動」とは
あなたの好きな男性は女性からモテるタイプでしょうか？
モテる男性にはそれなりに納得できる理由があり、恋のライバルが多いのが現実。
そこで今回は、そんな女性の心を鷲掴みにする「男性の言動」をチェックしてみましょう。
｜女心をよくわかっている
人の気持ちに敏感な男性っていると思いますが、中でも女心をわかっている男性ってすごくモテるのは当然。
特に女性が辛い時や悲しい時にそっと優しく寄り添ってくれて、心をケアしてくれるような男性は女性にとって理想的と言えるでしょう。
｜女性の変化にいち早く気付く
女性の見た目や気持ちの変化にいち早く気づくことができる男性にキュンとさせられる女性は少なくないでしょう。
｜連絡をマメにしてくれる
連絡をマメにしてくれる男性も女性にモテます。
そういう男性は、女性を不安な気持ちにさせることが少ないですし、「仕事もできるんだろうな」という印象を持つ女性は少なくありません。
｜共感力が高い
会話中に女性が「この人モテる」と感じるのが、共感力の高い男性です。
そういう男性ほど、女性が話した内容に対して余計なアドバイスなんてせず、「いいね」「わかる」など基本的に肯定するので、女性に自信を与えてくれるでしょう。
今回紹介した言動があなたの好きな男性に共通するなら、きっと恋のライバルは多いはずなので、上手に自分の魅力をアピールしつつアプローチして関係性を深めていきましょうね。
