¡Ú»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¡¦£Ç·Ýù¿åÇÕÁèÃ¥Àï¡Û£Çµ½éÀ©ÇÆÄ¾¸å¤Î²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡×
¡¡»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç·¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡¡Ýù¿åÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤¬£±£°·î£³£±Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡££ÓÈÉ£µ¿Í¤È¤¤¤¦Ä¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤·¤«¤âÀè¤ÎÁ°¶¶𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤Ç£Çµ½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê£²£·¡á·§ËÜ¡Ë¤âÍ¦Ìö»²Àï¤À¡£
¡Ö¤¢¤Î°ÌÃÖ¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×
¡¡·è¾¡¤ÏÀè¹Ô¤·¤¿µÈÅÄÂóÌð¤Î£³ÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¾¡°ø¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿®¾ò¤Ç¤¢¤ë¡¢¹Ô¤¯¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¹¶¤á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¸å¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¡£»Õ¾¢¤ÎÁÒ²¬¿µÂÀÏº¤Ë¤â¡Ö²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²÷µó¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢É½¾ð¤Ï´Ë¤Þ¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¶¥ÎØº×¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤âÃÏ¸µ£Çµ¡Ê£²£°£²£µÇ¯£²·îÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã±µ³¤ÇÄ©¤à½éÆüÆÃÁª£±£²£Ò¤À¤¬¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢£ÇµÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤ÊÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£