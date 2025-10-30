HANA、King Gnu、M！LKら9組が初出演！ 『ベストヒット歌謡祭2025』出演アーティスト25組発表
11月13日19時放送の音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』（読売テレビ・日本テレビ系系）より、なにわ男子、Number_i、BE：FIRSTら、25組の出演アーティストが発表された。HANA、King Gnu、M！LKら9組が初出演となる。
【写真】HANA、幾田りら、＆TEAM、ORANGE RANGEら9組が初出演！
1968年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し、57回目となる今年も大阪城ホールから3時間の生放送。今年を彩った豪華アーティストが集結、ここでしか観られない特別企画も放送するなど一夜限りの夢のステージをおくる。
このたび、『ベストヒット歌謡祭2025』に出演する今年を彩った25組の豪華アーティストを発表。
【出演アーティスト（五十音順）】
アイナ・ジ・エンド
Aqua Timez
幾田りら （初出演）
＝LOVE （初出演）
Aぇ！ group
＆TEAM （初出演）
ORANGE RANGE （初出演）
香取慎吾
Kis‐My‐Ft2
King Gnu （初出演）
倖田來未
郷ひろみ
JO1
Da‐iCE
超ときめき宣伝部 （初出演）
なにわ男子
Number_i
乃木坂46
HANA （初出演）
BE：FIRST
氷川きよし
FRUITS ZIPPER
BABYMONSTER （初出演）
ME：I
M！LK （初出演）
そして、今年も放送当日に、テレビを見ながら楽しめる同時生配信企画「ニューヨークの“裏”ベストヒット歌謡祭」を実施。出演前後のアーティストが多数登場する裏配信のメインMCは、ニューヨーク。ここでしか聞けない裏話やアーティストの素顔など本番組をより楽しめる盛りだくさんな内容で届ける。アシスタントは澤口実歩ytvアナウンサー。
地上波放送に先駆けて、放送当日11月13日18時〜番組終了まで配信予定。「読売テレビ公式YouTubeチャンネル」「LINE VOOM」で配信する。
また、大阪城ホールでの観覧募集、豪華プレゼントが当たるデータ放送企画を今年も実施する。応募方法は「ベストヒット歌謡祭公式HP」にて。
『ベストヒット歌謡祭2025』は、読売テレビ・日本テレビ系にて11月13日19時より3時間生放送。
