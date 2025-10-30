ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¡ÖOttO¡×¤Ï±Ç²è´Û¡ß¥«¥Õ¥§¡ß¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡ªÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë³¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë±Ç²è´Û¡ß¥«¥Õ¥§¡ß¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡ÖOttO¡×
JRÂçµÜ±ØÀ¾¸ý¤ò½Ð¤ÆÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¡£½»Âð³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¡ÖOttO¡Ê¤ª¤Ã¤È¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿±Ç²è´Û¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎµÁÍý¤ÎÁÄÉãÊì¤¬¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤³¤³¿ô½½Ç¯¤Î´Ö¤ÇÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó½»Âð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£»ö¶È¤Î³«»ÏÅö»þ¡¢³¹¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¿¤ÀÂðÃÏ¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í¡¹¤¬³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë³¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£
¤½¤³¤ÇºÇ½é¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¡¢±Ç²è´Û¡£ÂçµÜ¤Ë¤Ï±Ç²è´Û¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´î¤Ð¤ìÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£°ì¤«¤é±Ç²è´Û¤òºî¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢À®¤êÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¤ÈÄÂÂß¤òÊ»Àß¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢±Ç²è´Û¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡ÖOttO¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë±Ç²è´Û¤Ï½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷
¤Þ¤º¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï±Ç²è´Û¡£¡ÖOttO¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï¤Î¾®µ¬ÌÏ¤ÊºîÉÊ¤«¤éÂç¼êÇÛµë²ñ¼Ò¤ÎºîÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç1Æü5ËÜ¤Û¤É¤Î±Ç²è¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤¬½»Âð³¹¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¤É¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¾å±ÇºîÉÊ¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¥·¥¢¥¿¡¼¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ë¤È¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Á´53ÀÊ¤Î¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¸«¤ä¤¹¤¤Àß·×¡£
¤É¤³¤«¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥È¤Ï¡¢»³·Á¤Î¡ÖÄá²¬¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¥Í¥Þ¡×¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤â¤Î¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë¡ÖÄá²¬¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¥Í¥Þ¡×¤¬µ¬ÌÏ¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë½Ì¾®¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ë¡ÖÄá²¬¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¥Í¥Þ¡×¤È0¤«¤é»Ï¤á¤ë¡ÖOttO¡×¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¤¡¢¥·¡¼¥È¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ìó10Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡ÖÄá²¬¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¥Í¥Þ¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î´Õ¾Þ»þ´Ö¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥·¡¼¥È¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë±Ç²è¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
ºÇÁ°Îó¤Ë¤Ï¥Ú¥¢¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¤Õ¤¿¤ê³Ý¤±¥½¥Õ¥¡¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀÊ¡×¤¬¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤äÎø¿Í¡¢É×ÉØ¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
´°Á´ËÉ²»¤Î¡Ö¿Æ»Ò´Õ¾Þ¼¼¡×¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Õ¤¿¤ê³Ý¤±¥½¥Õ¥¡¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀÊ¡×¤â¡Ö¿Æ»Ò´Õ¾Þ¼¼¡×¤â¥×¥é¥¹ÎÁ¶â¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÖOttO¡×¤Ï²»¶Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àµ³Î¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÖBWV Cinema¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¤ÎºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤¬²»¶Á¤ò´Æ½¤¤·¤¿¡Ö109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¤È¡ÖOttO¡×¤ÎÁ´¹ñ¤Ç2¥ö½ê¤À¤±¡£ÆÃÊÌ¤Ê²»¤Ç³Ú¤·¤à±Ç²è¤ò¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Ì£¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âËþÅÀ¡ª¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ô¥¶¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À
¼¡¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥«¥Õ¥§¡£¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ÎÁÍý²È¤ä¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
Å¹Æâ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼5ÀÊ¤È¡¢È¾ÃÏ²¼¤Ë7ÀÊ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âË¬¤ì¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¡£
¡ÖOttO¡×¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÃíÊ¸¸å°ìËç°ìËçÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¼êºî¤ê¥Ô¥¶¡£¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¤ä¡Ö¥³¡¼¥ó¥Þ¥è¡×³Æ1100±ß¡Ê¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¤Ï600±ß¡Ë¡¢¡ÖÀ¸¥Ï¥à¤È¥ë¥Ã¥³¥é¡×1300±ß¡Ê¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¤Ï700±ß¡Ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡õ¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ö³ø¾å¤²¤·¤é¤¹¥Ô¥¶¡×¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤Ë¡¢ÏÂ²Î»³¸©»º¤Î³øÍÈ¤²¤·¤é¤¹¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¤Î¤ê¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÊ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î¥Ô¥¶¤¬ÅÐ¾ì¡£À¸ÃÏ¤Ï³°¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤Ç¡¢¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³øÍÈ¤²¤·¤é¤¹¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤ÈÄø¤è¤¤±öÌ£¡¢¤¦¤Þ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¹ï¤ß¤Î¤ê¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤È¤í¡Á¤ê¤Î¤Ó¤ë¥Á¡¼¥º¤âºÇ¹â¤Ê¡¢ÀäÉÊ¤Î¥Ô¥¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê¢¨Äó¶¡¤Ï11»þ¡Á¡Ë
¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×¡£°ì½ï¤Ë¥«¥Õ¥§¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¸½ºß¤â¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Í§¿Í¤¬¡¢¥ì¥È¥í´¶Éº¤¦¶õ´Ö¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤ËÉâ¤«¤Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤Î¤Ã¤¿¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤Ò¤È¸ý°û¤à¤È¡¢¥·¥å¥ï¤Ã¤È¤Ï¤¸¤±¤ëÃº»À¤Î»É·ã¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¾¯¤·ÍÏ¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î´Å¤µ¤â¹¤¬¤ê¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×650±ß¤ä¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¡×350±ß¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥È¥é¥ó¥É¥Ó¡¼¥ë¡Ê¾®ÉÓ¡Ë¡×650±ß¤ä¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥É¥é¥¤¥¼¥í¡Ê¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡Ë¡×600±ß¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥É¥ê¥ó¥¯Îà¤Ï±Ç²è´Û¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ°û¿©¤À¤È¥°¥é¥¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ç²è´Û¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤â¤ª¼ò¤â»ý¤Á¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤Ë±Ç²è¤È¥«¥Õ¥§¤ò
ºÇ¸å¤Ï¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¡£Éô²°¤ÏÁ´Éô¤Ç25¼¼¤Ç¡¢½÷ÀÀìÍÑ¥Õ¥í¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¤µ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì7.8¡Á8.1Ö¡Ê¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡Ë¡¢²ÈÄÂ¤Ï7¡Á8Ëü±ß¡Ê+´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ1Ëü8000±ß¡Ë¤Û¤É¡£¶¦ÍÑÉô¤Î¾ÃÌ×ÉÊ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Êä½¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÄê´üÅª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Æþµï¼Ô¤Ë¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤ä²»³Ú²È¡¢ÊÝ°é»Î¤ä¸øÌ³°÷¤Ê¤É¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤ÎÊý¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤»¤ë¤Î¤¬¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂé¸ïÌ£¡£ÎÁÍý¤äÀöÂõ¡¢¥È¥¤¥ì¤ä¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ê¤É¤Ï¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¸òÍ§´Ø·¸¤¬¤°¤Ã¤È¹¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÐÆþ¸ý¤Ï¥«¥Õ¥§¤ä±Ç²è´Û¤ÈÆ±¤¸¥É¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¿©ºà¤ÇÍ¾¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¤â½¾¶È°÷¤ä¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ°Â¿´¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æþµï¼Ô¤Ï·î4ËÜ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÅµ¤â¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤äÉÔÆ°»º¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
±Ç²è´Û¡ß¥«¥Õ¥§¡ß¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤Ê£¹ç»ÜÀß¡ÖOttO¡×¡£º£¸å¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬µ¤·Ú¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£±Ç²è¤ä¥«¥Õ¥§¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢£OttO¡Ê¤ª¤Ã¤È¡Ë
½»½ê¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚÄ®1-345
TEL¡§048-871-8286
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á21»þ¡Ê¥Õ¡¼¥É¤Ï20»þLO¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï20»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¿å¡¦ÌÚÍË ¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°SNS¤ÇÍ×³ÎÇ§
