日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』水着姿でビーチバレー満喫！ 封入特典絵柄公開
日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より、封入特典ポストカード全6種のうち2種目の絵柄が公開された。
【写真】水着姿でビーチバレー！ 一息ついた“おひな”
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
コペンハーゲンの中心地から電車に揺られて向かったヤコブセンがデザインしたベルビュービーチで、現地の学生が部活を行っていた。その子たちが偶然にもバレー部だった“おひな”にボールを貸してくれたのをきっかけに、久しぶりのビーチバレーを満喫。レシーブ、トス、アタック……はしゃいでひと息ついた“おひな”をカメラがキャッチしている。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
