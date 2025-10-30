【しまむらのデニムジャケット】がおしゃれ！ マニアはこう着回す♡「こなれコーデ」

秋の即戦力として、コーデのこなれ感をぐんと高めてくれそうなデニムジャケットが【しまむら】で販売中。大胆なステッチワークとダメージ加工がヴィンテージライクな雰囲気を感じさせる一枚は、手に取りやすいしまむら価格ながら高見えにも期待できそうです。しまむらマニア@aiii__13kさんのスタイリングを参考に、上級者感の強いひと癖デニムジャケットのハイセンスな着回し術をお届けします。

主役級ジャケットを頼りに大人のレトロコーデ

【しまむら】「デニムダメージGジャン」\3,289（税込）

@aiii__13kさんが「スカートにもパンツにもデニムにも合う」と太鼓判を押すのが、大胆なダメージ加工がエッジをきかせるデニムジャケット。バサっと羽織るだけでこなれ見えに期待できるオーバーシルエットは存在感バツグン！ 淡色のデニムスカートとTシャツのシンプルコーデがぐんとおしゃれに格上げされそうです。スカーフを投入するレトロムードな着こなしも、ぜひ挑戦したいところ。

モノトーン × 赤の強さをデニムで親しみやすく

チェック柄のティアードスカートを軸にしたモノトーンコーデに、デニムジャケットをオン。モノトーン × 冴えるような赤というハードな色合わせに、ヴィンテージライクなデニムの風合いがどこか親しみやすさをプラスします。ダメージジャケットのハンサムな印象をガーリーなチェック柄スカートが中和する効果にも期待でき、遊び心を感じさせる着こなしになりそう。

色味を揃えたデニムパンツとセットアップ風に

デニムコーデの幅が広がっている今こそ、気軽にトライしたい上下デニムの組み合わせ。ジャケットと色味が近いデニムパンツを選べば、上級者感漂うセットアップ風コーデが手軽に楽しめそうです。ブラウンの小物や黒のセーターできちんと感を意識させると、上下デニムコーデもシックな雰囲気に。レーストップスを仕込んで、さりげなく甘さを香らせて。

ドレッシーなベロアワンピースを日常に取り入れる

艶やかな光沢感が一枚でドレッシーなムードへと導いてくれそうなベロア素材のロングワンピース。あえてカジュアルさの強いダメージ加工のデニムジャケットと合わせることで、日常の装いとして取り入れやすくなります。ナローシルエットのワンピースやスカートは気になる体型カバー役を担ってくれそうなのもうれしいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ